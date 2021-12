Niurka ‘se le va encima’ a Anabel Hernández por ‘Emma y las otras señoras del narco’

Niurka Marcos estalló contra Anabel Hernández por su más reciente libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, donde señala los vínculos de algunas celebridades como Galilea Montijo, Ninel Conde, Alicia Machado y Lucha Villa con algunos de los capos de la droga más importantes del país.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube de la comunicadora Magaly Ortiz, se abordó a Marcos para que platicara sobre sus nuevos proyectos, como una obra de teatro en la que está participando; aunque hubo un momento de la conversación en el que aprovechó para dar su opinión respecto al material publicado por Hernández, donde considera que lo único que hizo fue ‘molestar a otras mujeres’.

“La gente es muy amargada, muy mustia, muy hipócrita, muy criticona, muy cuestionadora... Esta mujer que hizo este libro (refiriéndose a Anabel Hernández), qué feo que haga un libro para joder a las demás mujeres. Todavía si hubiera sido una de otro país que estuvo cerca, pero una mexicana joder a otra mexicana… qué perra eres, desgraciada”, afirmó la actriz.

También mencionó que no diría su nombre ‘para no hacerle publicidad’, pues no está de acuerdo en lo publicado por Hernández en ‘Emma y las otras señoras del narco’, ni con toda la controversia que se desató en contra de algunas mujeres del espectáculo.

Cuando le preguntaron por qué que algunas de las personas mencionadas en el libro no admiten los nexos que tienen o han tenido con el narcotráfico o personas que se desempeñan en el mismo, Niurka dijo que era una reacción natural por el miedo que provocan acusaciones de tal magnitud.

“Porque las personas tienen sus límites, porque las personas tienen miedo de que las sociedades y la diversidad de opiniones las atrapen, las critiquen, las lastimen, les cierre las puertas y las jodan”, mencionó.

Además, la también cantante considera que la periodista hizo su libro para importunar a las personas que menciona en el mismo: “Y con la intención que ella hizo ese libro, que fue de joder, y de lucrar jodiendo, pues evidentemente hay personas que temen que se les vaya a chingar su trabajo, su vida, su imagen, su carrera; es normal que algunos lo nieguen”, finalizó Niurka.

A raíz de la publicación del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, de la periodista Anabel Hernández, los nombres de diversas celebridades del espectáculo han sido relacionados al narcotráfico. Mientras que Andrés García, ‘Platanito’ y Charly López dieron detalles de sus encuentros, Galilea Montijo, Ninel Conde y Sergio Mayer han negado todo vínculo e incluso han dicho que planean demandar a Hernández.