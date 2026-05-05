Álbum digital del Mundial 2026 de Panini: ¿Cómo descargar y conseguir sobres virtuales gratis?

Los usuarios de la aplicación del álbum digital del Mundial 2026 solo podrán abrir 4 sobres al día, pero pueden ir acumulando sobres con las promociones diarias de Panini. [Fotografía. Shutterstock]

Si eres de los que ya llenaron el álbum físico o todavía tienes dudas sobre comprarlo, existe una alternativa para seguir con la fiebre mundialista. Panini lanzó el álbum digital oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

En esta colección, los aficionados tienen la oportunidad de abrir sobres digitales, intercambiar estampas y desbloquear contenido especial relacionado con el Mundial 2026, torneo que se inaugurará el próximo 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El sistema digital conserva parte de la experiencia tradicional de la colección, aunque incorpora nuevas funciones como recompensas diarias, intercambio internacional de estampas y promociones especiales dentro de la aplicación.

La colección de Panini para el Mundial 2026 se convirtió en la más grande en la historia de Panini debido a la expansión de la competencia a 48 selecciones.

¿Cómo se descarga el álbum digital del Mundial 2026?

El álbum digital del Mundial 2026 de Panini se encuentra disponible mediante la aplicación FIFA Panini Collection, la cual puede descargarse de manera gratuita en dispositivos Android y iPhone.

Para comenzar la colección es necesario:

Descargar la aplicación oficial.

Crear una cuenta con correo electrónico.

Confirmar el registro.

Ingresar al álbum digital.

Abrir los sobres gratuitos disponibles.

En el menú de la aplicación podrá observar el álbum digital y las secciones donde podrá reclamar y abrir sobres. De igual forma, encontrará un apartado para revisar las estampas obtenidas y una zona destinada a realizar intercambios internacionales.

Álbum digital En el álbum digital del Mundial 2026 se podrán hacer intercambios de estampas a través de grupos privados o en el intercambio internacional. [Fotografía. Aplicación FIFA Panini Collection]

¿Cómo se consiguen los sobres en el álbum digital del Mundial 2026?

El álbum digital del Mundial 2026 de Panini entrega 2 sobres gratis diarios dentro de la aplicación. Cada paquete incluye 5 estampas digitales relacionadas con las selecciones participantes, jugadores y contenido especial del torneo organizado por la FIFA.

Además de los sobres diarios, Panini y la página oficial de Coca-Cola liberan códigos promocionales que permiten a los usuarios desbloquear más sobres dentro de la aplicación.

En el caso de las estampas repetidas, los usuarios pueden realizar intercambios mediante grupos privados o canjes rápidos dentro de la plataforma para conseguir los jugadores y diseños que les faltan dentro de la colección.

Si también te llamó la atención armar tu propia colección a partir del álbum digital, aquí te compartimos algunos códigos promocionales que puedes canjear de manera gratuita dentro de la aplicación:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

De igual forma, los usuarios pueden conseguir más sobres mediante estampas promocionales incluidas en los sobres del álbum físico o al adquirir productos de Coca-Cola.

Dentro de la aplicación también existe un apartado de retos que, al completarse, permite a los usuarios canjear recompensas por más sobres dentro del álbum.

En el álbum digital del Mundial 2026 están disponibles jugadores, escudos de las selecciones y elementos especiales del torneo de la FIFA. [Fotografía. FIFA Panini Collection/aplicación]

¿Cómo conseguir el álbum físico del Mundial 2026 y cuánto cuesta?

El álbum físico oficial del Mundial 2026 se encuentra disponible en tiendas oficiales de Panini, puestos de periódicos, papelerías, supermercados y en tiendas en línea.

De igual forma, se puede conseguir en tiendas departamentales como Liverpool y Sanborns, además de establecimientos como OXXO, 7-Eleven, Costco y librerías Gandhi.

Panini comercializa distintas presentaciones de la colección:

Álbum pasta suave : 99 pesos.

: 99 pesos. Álbum pasta dura : 349 pesos.

: 349 pesos. Sobre individual : 25 pesos.

: 25 pesos. Caja con 10 sobres : 250 pesos.

: 250 pesos. Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos.

Cada sobre físico incluye 7 estampas y la colección incorpora categorías especiales relacionadas con el torneo, fotografías de las selecciones campeonas del mundo, escudos nacionales, imágenes de los equipos participantes y contenido histórico del torneo.

Con el álbum digital no hay pretexto para buscar a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y otros futbolistas que apuntan a convertirse en protagonistas de la Copa del Mundo de 2026.