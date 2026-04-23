Lamine Yamal no se perderá el Mundial 2026 en México: Lesión sí lo deja fuera de la liga española

Lamine sufre una rotura muscular, se pierde lo que resta de Liga, pero no el Mundial

La lesión de Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, lo deja fuera de actividad lo que resta de la temporada en LaLiga EA Sports, pero su presencia en el Mundial 2026 no está comprometida, de acuerdo con el parte médico del club catalán.

“Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, informó el equipo.

España debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 15 de junio ante Cabo Verde y el 26 de junio juega en el Estadio Guadalajara de México ante Uruguay. Previo a ello, el 8 de junio la selección española tiene un partido amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

Las pruebas médicas realizadas este jueves confirmaron que el internacional español presenta una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Este tipo de dolencias, dependiendo de su gravedad, suele implicar un periodo de baja que oscila entre cuatro y ocho semanas, lo que deja al jugador fuera del resto de la temporada liguera.

Lamine Yamal se realizará estudios mañana, aseguró Pedri (Foto: AP).

El FC Barcelona informó que Yamal seguirá un tratamiento conservador, sin intervención quirúrgica, con el objetivo de asegurar una recuperación completa. La lesión se produjo en el minuto 40 del encuentro ante el Celta, justo después de que el atacante marcara el penalti que significó la victoria por 1-0.

Como consecuencia, el futbolista se perderá los partidos ante Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia, correspondientes al cierre de la temporada en LaLiga EA Sports.

Lamine Yamal afirma que volverá más fuerte tras lesión

Lamine Yamal publicó un mensaje en Instagram donde expresó su sentir: “Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita”.

En el mismo mensaje, el delantero reiteró su confianza en el equipo: “Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”.

También dejó claro que su enfoque está en la recuperación: “Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”.

El internacional español concluyó su publicación agradeciendo los mensajes de apoyo y cerró con un “¡Visca el Barça!”.

Esta es la segunda lesión que sufre el extremo de Rocafonda en el curso actual. Al inicio de la temporada, ya había presentado problemas de pubalgia, lo que lo dejó fuera de seis partidos, cinco por lesión y uno adicional por sanción.

En esos encuentros, el Barcelona registró cinco victorias —ante Newcastle, Valencia, Getafe, Oviedo y Slavia Praga— y una derrota frente al Sevilla.

Barcelona confía en sacar adelante la temporada sin Lamine Yamal

Rafael Yuste, presidente interino del FC Barcelona, reconoció la relevancia de la baja del atacante, aunque mostró confianza en el plantel: “Es una baja importante, pero estoy convencido de que la plantilla lo tirará adelante. Somos una familia y tenemos esta mentalidad de ganar con todos los que somos”.

El dirigente también aprovechó para referirse a aspectos arbitrales del partido ante el Celta, en particular a la anulación de un gol por fuera de juego, señalando que los sistemas actuales “deberían ser mejorables para todos los equipos”.

En este contexto, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha indicado recientemente que el fuera de juego semiautomático se implementará a partir de la próxima temporada en Primera y Segunda División.

El equipo catalán lidera la clasificación con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis jornadas aún por disputarse. La ausencia de Yamal se produce en un tramo decisivo del campeonato, aunque el club mantiene confianza en la respuesta colectiva del plantel.

Con información de EFE



