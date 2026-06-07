PAN denuncia a AMLO ante la Corte Penal Internacional: ‘México merece conocer la verdad’

López Obrador 'reapareció' esta semana cuando su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien busca una diputación federal, publicó una foto en Instagram junto con el expresidente.

¡A La Haya! El expresidente Andrés Manuel López Obrador fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por su estrategia de ‘Abrazos, no balazos’ para combatir la inseguridad en México, informó el PAN este domingo 7 de junio.

Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, afirmó que el plan de Andrés Manuel López Obrador llevó a México a vivir “una de las peores crisis de violencia de toda la historia”.

“Estamos exigiendo una investigación internacional porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la justicia”, dijo.

Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora Maru Campos, agregó que el saldo de la estrategia de ‘Abrazos, no balazos’ fue de 200 mil homicidios dolosos y fortaleció a los cárteles del narcotráfico.

“El resultado hoy está a la vista de todos: Más de 150 mil desaparecidos; miles de masacres; comunidades desplazadas por la violencia, y regiones enteras donde los cárteles tienen más control que las propias autoridades”, destacó.

¿Por qué el PAN denunció a AMLO en el extranjero?

Jorge Romero indicó que Morena ‘capturó’ al Poder Judicial con las elecciones del año pasado, por lo que no existen las garantías de que las autoridades mexicanas investiguen los señalamientos contra el expresidente López Obrador.

“Demasiadas instituciones encargadas de impartir justicia han dejado de generar confianza”, puntualizó Gil Zuarth.

El PAN destacó que cuando el Estado deja de combatir a los grupos de la delincuencia organizada, estos acumulan demasiado poder, dinero e influencia, y terminan por infiltrarse y doblegar a gobiernos locales.

“Cada vez aparecen más investigaciones que apuntan a vínculos entre políticos de Morena y organizaciones criminales. Ahí están los casos de Rubén Rocha en Sinaloa; de Bedolla en Michoacán; de Américo Villarreal en Tamaulipas. Y todo apunta a que vienen más, todos de Morena”, detalló.

¿Cuántos homicidios dolosos hubo en el sexenio de AMLO?

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expone que durante el Gobierno de López Obrador, alrededor de 201 mil personas fueron ejecutadas en México.

La cifra fue 67 por ciento más alta que la del sexenio de Felipe Calderón, al que AMLO acusó en repetidas ocasiones de sumir a México en la violencia con su ‘guerra contra el narco’, y 29 por ciento superior a la de la administración de Enrique Peña Nieto.

Si bien López Obrador admitió que el homicidio doloso fue uno de los ‘pendientes’ de su administración, sí defendió que durante su Gobierno supuestamente se consiguió revertir la tendencia y traerla a la baja.

Claudia Sheinbaum ha defendido a López Obrador de las críticas contra el plan ‘Abrazos, no balazos’. No obstante, en lo que va de su administación, la primera presidenta en la historia de México ha tomado un enfoque más frontal contra los cárteles del narcotráfico con operativos que han terminado con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ o con la entrega de más de 170 líderes del narco al Gobierno de Estados Unidos.