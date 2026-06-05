Caso Rodrigo Isidro: ¿Quién era el joven asesinado en Tabasco por el que protestarán en rancho de AMLO?

La familia de Rodrigo Isidro Ricárdez exige justicia por el asesinato del estudiante de veterinaria asesinado en 2025.

A más de seis meses del asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez en Tabasco, su familia advirtió que llevará sus protestas hasta el rancho ‘La Chingada’ del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en Palenque, Chiapas, tras señalar que el caso continúa sin resolverse y que existe encubrimiento de autoridades.

Lucio Isidro, padre del joven universitario que murió tras presuntamente ser perseguido y atacado por policías estatales cuando regresaba a su casa en Villahermosa, acusó una supuesta obstrucción de la justicia. Según afirmó, aún falta la captura de un mando de la Policía Estatal que habría participado directamente en el crimen y disparado contra su hijo.

También señaló a otros agentes por supuestamente alterar la escena del crimen para proteger a sus compañeros. Entre las irregularidades denunciadas, mencionó el retiro de cámaras de videovigilancia que pudieron haber registrado la actuación de los policías involucrados.

Lucio Isidro explicó que su objetivo es visibilizar la “violencia uniformada” que, aseguró, persiste en Tabasco. Como parte de esta estrategia, organiza una marcha hacia la Ciudad de México para entregar escritos en la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Palacio Nacional.

Advirtió que en caso de que las autoridades federales no ofrezcan una respuesta satisfactoria sobre el caso de Rodrigo Isidro, pondrán en marcha un ‘Plan B’: instalar un plantón frente a la quinta donde reside López Obrador en Palenque.

“El Plan B que tenemos y hemos acordado es que iremos a La Chingada a Palenque porque de allá salen las instrucciones, salen las órdenes, ahí vamos a permanecer hasta que tengamos una respuesta”, dijo a el padre de Rodrigo en entrevista con Azucena Uresti.

¿Quién era Rodrigo Isidro Ricárdez y cómo murió?

Rodrigo Isidro Ricárdez era estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Tenía 20 años y vivía con su familia en el municipio de Centro, en Tabasco.

De acuerdo con versiones de familiares, el joven regresaba a su domicilio la noche del 14 de noviembre de 2025 cuando policías le marcaron el alto en un retén, pero al no detenerse una patrulla comenzó a seguirlo. Entonces inició una persecución.

Minutos después, Rodrigo fue atacado a balazos y murió a consecuencia de las heridas.

La familia del joven acusa directamente a elementos de la Policía Estatal de haberlo perseguido, cerrado el paso y disparado en repetidas ocasiones contra su vehículo, tras pasar por el retén.

El padre de Rodrigo sostiene que su hijo recibió impactos de bala en distintas partes del cuerpo y que los oficiales alteraron la escena del crimen, por ello exige una investigación para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

“A mi hijo lo iba siguiendo la policía, lo acribillaron antes de entrar a la colonia, le pegaron tres tiros, un tiro a la altura del cuello, un tiro en el corazón de frente y un tiro en la mano izquierda (...) necesito que se investigue este lamentable hecho. Estoy totalmente destrozado como padre”, expresó.

Cuatro policías detenidos por el asesinato de Rodrigo Isidro

Nueve días después del crimen, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó la detención de cuatro policías estatales presuntamente involucrados en el homicidio del estudiante. Las autoridades señalaron que existían elementos de prueba para relacionarlos con el caso.

Según las investigaciones, los agentes habrían perseguido a Rodrigo Isidro y posteriormente intentado alterar la escena de los hechos. El padre del joven denunció además que los policías le habrían “sembrado” un arma para justificar la actuación de los uniformados.

Con información de M. Albert Hernández / Corresponsal.