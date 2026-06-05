Caso Roxana Guzmán: Autoridades siguen la pista del auto que secuestró a la periodista de Veracruz

Autoridades siguen los pasos de los presuntos secuestradores de Roxana Guzmán a tres días de ser levantada de su domicilio por un grupo armado. (CIMAC)

Las autoridades identificaron el vehículo que utilizó el grupo armado que secuestró a la periodista Roxana Guzmán tras irrumpir en su domicilio el pasado 2 de junio, informó Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal general del Estado de Veracruz.

La funcionaria explicó que las grabaciones de videovigilancia permitieron rastrear la unidad involucrada y establecer posibles rutas de desplazamiento utilizadas por los captores.

A partir del seguimiento del vehículo y de diversas líneas de investigación, las autoridades realizaron recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron resultados positivos.

“Se está realizando el análisis de videograbaciones que nos ha permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento, que a su vez nos ha permitido llevar recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa”, explicó durante la mañanera del 5 de junio.

La fiscal también informó que se efectuaron entrevistas con familiares y personas cercanas a Roxana Guzmán. No obstante, evitó precisar si la periodista recibió amenazas antes de su secuestro.

No se puede confirmar que el secuestro de Roxana Guzmán esté relacionado con su labor periodística

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, por ahora, no existen elementos suficientes para confirmar que el secuestro de Roxana Guzmán tenga relación con su actividad periodística.

La mandataria subrayó que la prioridad de las autoridades federales, estatales y municipales es localizar a la comunicadora.

“Hasta que no se hagan todas las investigaciones, no podemos saber cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla”, comentó durante la conferencia, tras ser cuestionada sobre el caso.

Niegan versiones sobre la localización de Roxana Guzmán

Roxana Guzmán también dirige el portal Pulso Informativo del Sureste. Tres días después de su secuestro comenzaron a circular versiones sobre su presunta localización.

Ante estos rumores, compañeros de la periodista desmintieron la información y aseguraron que ninguna autoridad ni sus familiares confirmaron esa versión difundida en distintas plataformas digitales.

“Solicitamos a través de este medio a todos los compañeros que han publicado, que han tenido el objeto de publicar, que nuestra compañera Roxana apareció, que cercioren sus fuentes (...) no desvirtúen la noticia ni apaguen la búsqueda de nuestra compañera”, expresó uno de sus colegas.

El caso generó atención nacional después de que se difundió un video en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un grupo armado utiliza un marro para derribar la puerta principal de la vivienda de Roxana Guzmán.

Posteriormente, un hombre armado y con el rostro cubierto apunta hacia el interior del domicilio y amenaza al padre de la periodista, quien intenta dialogar con los agresores al considerar que podrían ser agentes de alguna corporación.

Finalmente, los sujetos ingresan a la vivienda, ordenan a los presentes tirarse al suelo y la grabación concluye cuando despojan a Roxana Guzmán de su teléfono celular.