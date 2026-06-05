Para un ‘finde’ fresco: Puebla y Morelos esperan cielo nublado y temperaturas máximas de 25 grados

El clima en Puebla y Morelos este sábado 6 de junio indica cielo nublado en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta temperaturas que varían, con mínimas de 11.7°C en Cholula y máximas de 25.0°C en Cuernavaca. La región tendrá un ambiente fresco.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Puebla y Morelos?

En Puebla, las temperaturas estarán entre 12.7°C y 23.3°C. Los municipios de Puebla, como Heroica Puebla de Zaragoza, esperan valores de 12°C a 26°C. El viento soplará a 8 km/h.

Cuernavaca tendrá temperaturas de 13.3°C a 25.0°C. Los municipios de Cuernavaca esperan valores de 13°C a 26°C. El viento será de 4 km/h. Cuernavaca es la ciudad más cálida de la zona.

¿Cómo será el clima hoy en Puebla y Morelos?

El clima en Puebla y Morelos será de cielo nublado. No hay alertas por clima extremo ni frentes fríos. La probabilidad de lluvias fuertes es baja, garantizando un día sin grandes precipitaciones en la región.

Los vientos serán ligeros, entre 4 km/h en Cuernavaca y 8 km/h en Puebla. La humedad se mantiene alta en toda la zona, alrededor del 90%. Estas condiciones sugieren un ambiente fresco y estable durante el día.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para Puebla y Morelos es el siguiente:

Sábado 6 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Domingo 7 de junio: Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Lunes 8 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica un temporal de lluvias fuertes en gran parte de México. Un canal de baja presión sobre Yucatán, con humedad del Caribe, causará chubascos. La onda de calor que afectó a varios estados del país terminará.

¿Cómo prepararse para el clima nublado en la zona?

Con temperaturas frescas y cielo nublado, es importante mantenerse hidratado. Aunque el sol no sea intenso, proteja su piel. Evite cambios bruscos de temperatura para cuidar su salud. Siga estas recomendaciones de salud.

Use ropa cómoda y ligera. Lleve un suéter o chamarra para las horas más frescas del día, como la mañana y la tarde. Un paraguas puede ser útil, ya que el clima puede cambiar. Prepárese para las variaciones.

¿Dónde consultar información oficial del clima?

Para información actualizada, consulte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.

Estos organismos ofrecen datos precisos para planificar sus actividades diarias. No se tiene información específica sobre la calidad del aire para la región.

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