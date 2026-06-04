¡El cielo se está nublando! Puebla y Morelos esperan lluvias para este viernes 5 de junio

Así estará el clima en Puebla y Morelos el viernes 5 de junio.

Puebla y Morelos vivirán un viernes 5 de junio con cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias en la región. Las temperaturas máximas llegarán a 22.7°C en Cuernavaca y mínimas de 11.3°C en Cholula.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos hoy jueves?

Las temperaturas mínimas para Puebla serán de 12.3°C y máximas de 22.3°C. Cuernavaca espera de 13.0°C a 22.7°C. Cholula tendrá las temperaturas más bajas, con 11.3°C de mínima y 21.3°C de máxima. Cuernavaca es la más cálida.

Actualmente, la ciudad de Puebla registra 20.4°C. En Cuernavaca, el termómetro marca 22.2°C. Para Cholula, Santa Isabel Cholula tiene 19.5°C y San Andrés Cholula 20.1°C. El ambiente se mantiene fresco en los municipios.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias en Puebla y Morelos?

El cielo estará nublado hoy en Puebla y Morelos, con alta probabilidad de lluvia en toda la región. Las precipitaciones podrían ser intensas, especialmente en Puebla. Se esperan también descargas eléctricas y rachas de viento. Es importante mantenerse alerta.

El viento será ligero: Puebla con 8 km/h, Cuernavaca con 3 km/h y Cholula con 7 km/h. Las lluvias son por una vaguada en el Golfo de México y la Onda Tropical Núm. 4. Esto puede generar deslaves e inundaciones. Hay que estar atentos.

¿Cómo será el pronóstico extendido para la región?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente: Viernes 5 de junio: Máxima de 21°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Sábado 6 de junio: Máxima de 22°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 9 km/h. Domingo 7 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días es un aumento gradual de temperaturas máximas, de 21°C el viernes a 24°C el domingo. Las mínimas se mantendrán estables. El cielo seguirá nublado, con probabilidad de lluvias. Se recomienda seguir las actualizaciones del clima.

¿Cómo protegerse y qué precauciones tomar?

Ante las lluvias y ambiente fresco, se aconseja abrigarse y usar paraguas. Es mejor evitar salir durante tormentas intensas. Se debe manejar con precaución por caminos resbaladizos. Hidratarse es clave. Proteja a niños y adultos mayores.

Use ropa impermeable y en capas para adaptarse a cambios de temperatura. Revise techos y desagües para prevenir inundaciones en casa. Tenga un kit de emergencia a mano. Estar preparado ayuda a enfrentar mejor las condiciones del clima en la región.

Fuente: CONAGUA.

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