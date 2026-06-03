Lluvias, cielo nublado y ambiente templado: Así está el clima para Morelos y Puebla el 4 de junio

Así estará el clima para Morelos este 4 de junio.

El clima en Puebla y Morelos para este jueves 4 de junio estará marcado por lluvias fuertes a intensas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan lluvias con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en la región. La población debe tomar precauciones.

¿Qué temperaturas habrá hoy en Puebla y Morelos?

En Puebla, la temperatura actual es de 20.9°C, mientras que en Cuernavaca se registra una máxima de 24.1°C. Cholula presenta un ambiente más fresco con 19.9°C. Estas diferencias marcan un día variado en la región.

Las temperaturas mínimas y máximas para hoy son diversas. Puebla tendrá entre 12.0°C y 23.7°C, mientras que Cuernavaca presentará de 13.7°C a 25.3°C. Cholula, por su parte, estará entre 11.0°C y 22.3°C, siendo la más fresca.

¿Habrá lluvias en la región de Puebla y Morelos?

La mayor parte de la región tendrá un cielo nublado o medio nublado. Puebla y Cholula esperan un cielo mayormente nublado, mientras que Cuernavaca tendrá condiciones medio nubladas. Las lluvias intensas se concentrarán en el oriente del país.

El viento soplará con una velocidad de 8 km/h en Puebla y 7 km/h en Cholula. En Cuernavaca, el viento será más ligero, de 4 km/h. Estas condiciones, junto con la alta probabilidad de lluvia, podrían generar encharcamientos.

¿Cómo será el pronóstico extendido en la zona?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 4 de junio : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 5 de junio : Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Sábado 6 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Durante la semana, un temporal de lluvias de fuertes a intensas predominará en el centro y sur del país. Esta situación se debe a la interacción de una circulación ciclónica y la onda tropical número 4. Se esperan lluvias con descargas eléctricas y granizo.

¿Qué precauciones tomar ante el clima adverso?

Ante las lluvias intensas, es crucial mantenerse informado a través de fuentes oficiales. Se recomienda asegurar objetos que puedan caer, evitar transitar por calles inundadas y no cruzar ríos o arroyos con corriente. La seguridad es primero para todos.

Para hoy, se aconseja llevar un paraguas o impermeable, especialmente si se planean actividades al aire libre. Es importante usar ropa ligera y cómoda, pero que proteja de la lluvia. Mantenerse hidratado es clave, aunque las temperaturas sean templadas.

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