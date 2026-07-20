Irán alerta que EU prepara invasión terrestre a isla de Jark en Estrecho de Ormuz: ‘Contamos los minutos’

El Ejército de EU de buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente. (Foto: EFE)

Irán aseguró este lunes 20 de julio que hay personas en el país que “cuentan los minutos para dar la bienvenida” a los soldados estadounidenses en caso de una posible intervención terrestre para tomar la estratégica isla iraní de Jark, como ha sugerido en varias ocasiones en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei.

“Verán las consecuencias”, aseveró el diplomático en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones y amenazas de Trump acerca de una posible toma de la isla de Jark, situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní y desde donde Irán exporta el 90 por ciento de su petróleo.

Las afirmaciones de Baqaei se producen en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos y ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense de emprender una operación terrestre contra Jark.

Trump advierte posible intervención terrestre en isla Jark

El martes pasado, Donald Trump dijo a la cadena estadounidense Fox News que podría llevar a cabo una intervención terrestre en Jark: “Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría”.

Washington ya ha lanzado varios ataques aéreos contra la isla de Jark desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han escalado de nuevo desde el 11 de julio, con nuevas oleadas de ataques de Washington contra territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, que continuaron esta madrugada por novena jornada consecutiva.

Irán dice que atacó 3 posiciones estadounidenses

Irán afirmó haber atacado simultáneamente tres posiciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, en una nueva oleada de su ofensiva contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los ataques estadounidenses contra territorio iraní.

“Los combatientes de la Armada de la Guardia Revolucionaria, mediante un ataque simultáneo en la oleada 23 de la Operación Nasr 2, llevaron a cabo ataques en tres fases (...) e infligieron duros golpes a las fuerzas terroristas estadounidenses en la región”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

El primer ataque tuvo como objetivo, según la Guardia, hangares de almacenamiento y mantenimiento de drones de unidades estadounidenses desplegadas en el aeropuerto de Al-Sakhir, en Baréin.

En una segunda acción, las fuerzas iraníes atacaron hangares utilizados para la preparación de embarcaciones de la Task Force 59 (TF59) en el puerto Salman, también en Baréin, y aseguraron haber destruido las instalaciones y causado graves daños a las embarcaciones.