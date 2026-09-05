Asesinato de Zenyazen Escobar: Así fue despedido el diputado de Morena en Xalapa tras su muerte

El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, fue despedido en una funeraria de Xalapa, capital de Veracruz, entre flores, arreglos, consignas, políticos, integrantes del magisterio, familiares y amigos.

El cuerpo sin vida del político veracruzano fue encontrado con un disparo de arma de fuego dentro de un vehículo sobre la carretera Veracruz-Xalapa durante la mañana del viernes 4 de agosto, por lo que familiares, amigos y compañeros acudieron a darle el último adiós.

Al sitio llegaron políticos como el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con quien Escobar García ocupó el cargo de secretario de Educación; el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; y la actual gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García.

En entrevista, la gobernadora sostuvo que la Fiscalía General de la República será la encargada de brindar avances de la investigación, ya que esta institución está a cargo del caso, mientras que la Fiscalía General del Estado de Veracruz brinda apoyo.

“Respecto a las investigaciones, le agradezco mucho a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado, que son los que están haciendo las investigaciones del tema y ya ellos van a dar el reporte (…) Hay que esperar, ayer, en la madrugada terminaron la necropsia y es la Fiscalía General de la República porque, como diputado federal, corresponde a la propia FGR que se atraiga el caso, bueno, que se investigue, y la Fiscalía General del Estado, pues, colaborar en lo que se requiera”, aseguró.

A través de redes sociales se difundieron algunos videos del interior del salón donde se realizó la despedida. En las imágenes aparecen personas vestidas de negro que entonan consignas en honor al exdiputado federal y antiguo líder magisterial.

“Tu muerte, tu muerte será vengada, ¿y quién la vengará? El pueblo organizado, ¿y cómo? Luchado; entonces, lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular”, se escucha entre las consignas.

¿Zenyazen Escobar García fue blanco de un atentado?

El gobierno de Veracruz rechazó que el diputado por Morena, Zenyazen Escobar, hubiera sido blanco de un atentado. De forma preliminar, señalaron que no se identificaron rastros de violencia extrema.

“No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno (...) está en un acotamiento. No como tal es un atentado, un ataque, es un lamentable fallecimiento por arma de fuego”, dijo Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobernación de Veracruz, en conferencia de prensa el 4 de septiembre.

Imágenes del hecho muestran que la presunta arma homicida quedó entre las piernas del diputado morenista.