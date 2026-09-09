¡En pleno septiembre! Embajada de EU en México emite recomendaciones para reaccionar en sismos

La Embajada de EU en México emitió recomendaciones en caso de sismos.

¿Dormir con tenis por si tiembla en la noche? La Embajada de Estados Unidos en México emitió una serie de recomendaciones de seguridad en caso de sismos.

En pleno septiembre, mes en el que se recuerdan los terremotos de 1985, 2017 y 2022, las autoridades estadounidenses en México llamaron a sus ciudadanos a protegerse con acciones según el lugar en el que se encuentren.

¿Cómo protegerse en caso de sismo? Estas son las recomendaciones de EU

Estados Unidos puso cuatro escenarios con acciones a tomar en caso de sismos en México:

Dentro de casa

Si estás en interiores, la principal recomendación es no correr y evitar estar cerca de las puertas, especialmente en caso de que la situación te impida salir.

En la cama

Si un sismo fuerte ocurre mientras descansas, por ejemplo, la recomendación es ponerse boca abajo y cubrirte la cabeza y el cuello con una almohada.

Manejando

Si vas en la carretera la recomendación es hacerse a un lado y activar el freno de mano, a fin de evitar colisiones o perder el control de tu auto mientras ocurre el sismo.

En la calle

Si alcanzas a salir de un edificio o el sismo te agarra en exteriores, las recomendaciones son:

Quédate afuera.

Ve a un área abierta, lejos de edificios, árboles, postes de luz y líneas eléctricas.

Agáchate, cúbrete y sujétate hasta que termine el temblor.

En cualquiera de las situaciones, la Embajada de EU en México recomienda protegerse de escombros que puedan caer o salir volando.

Simulacro Nacional de sismo en México: Todo lo que debes saber

Las recomendaciones de EU ocurren a poco más de una semana de que ocurra el segundo Simulacro Nacional el próximo 19 de septiembre.

El objetivo del simulacro es fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las autoridades ante sismos.

El simulacro nacional será a las 12:00 horas, cuando se espera que suene la alerta sísmica en las calles y la ‘alerta presidencial’ en celulares, relacionada con otros desastres naturales a partir de fin de año.