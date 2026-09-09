Generación de 500 empleos: Invertirá Grupo AM Real Estate 340 mdp en Morelos

Grupo AM Real Estate invertirá 340 millones de pesos para la construcción de Almanta, un proyecto residencial ubicado en Xochitepec, Morelos.

Grupo AM Real Estate invertirá 340 millones de pesos para la construcción de Almanta, un proyecto residencial ubicado en Xochitepec, Morelos, con el que generará más de 500 empleos directos y 1,100 indirectos enfocados a la proveeduría local, tan sólo en la primera etapa.

En esta fase el desarrollo fraccionó 812 lotes organizados alrededor de un lago con malecón y la casa club más grande de Morelos, además de cuarenta amenidades.

Con esto en consideración, Almanta busca atraer a profesionistas y familias de la Ciudad de México en busca de segunda residencia, un comprador que hasta hace pocos años no consideraba a Xochitepec entre sus opciones.

Y es que los desarrollos residenciales comparables en México subieron casi 37 por ciento de valor en los últimos cinco años, y todo indica que la plusvalía de Almanta seguirá esa misma curva conforme avancen las siguientes etapas del proyecto.

Impulso local

“La derrama de un proyecto de este tamaño no se limita a la obra, se traslada a la proveeduría local, al transporte y al comercio de la zona, y eso es lo que hemos visto en Xochitepec desde que arrancamos la construcción”, dijo Jimena Rosales, gerente del proyecto en Grupo AM Real Estate, una empresa 100 por ciento mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario, reconocida por construir oportunidades con alta plusvalía.

Un ejemplo de apoyo local es Antonio Cortés, plomero de Xochitepec con catorce años de trayectoria, que encabeza una cuadrilla de nueve personas que lleva año y medio de trabajo continuo dentro de la obra, una condición laboral que antes, cuando el oficio dependía de la temporada, no tenía garantizada.

Cabe destacar que Xochitepec atraviesa el mayor boom residencial de su historia. Hoy el municipio compite directamente con los principales destinos de segunda residencia del Estado de México y Morelos, como Valle de Bravo y Tepoztlán, por el comprador que busca cercanía con la capital sin renunciar al entorno natural.

El alcalde de Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, lo dijo sin rodeos: “Almanta detonará la economía de Xochitepec, Pueblo Mágico, y marcará el rumbo de un nuevo Morelos”, concluyó Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, alcalde de Xochitepec.