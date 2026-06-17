Lujo en marcas residenciales amplía presencia

Quintana Roo que lidera el registro de proyectos de residencias de marca en el país. (Foto: Shutterstock)

Playas y ciudades de México incrementan la atracción de marcas líderes de la hospitalidad de lujo, al grado que existen 96 proyectos inmobiliarios y la tendencia creciente continúa.

La integración de marcas a proyectos residenciales, algunos integrados a desarrollos hoteleros, han elegido el modelo para tomar ventaja del momento que vive el real estate turístico de lujo.

De acuerdo con el Branded Residences Monitor (BRM), iniciativa que incluye la evolución de este negocio en plena expansión, existen identificadas un total de 4,300 unidades confirmadas a desarrollarse en distintos destinos del país.

Si bien la primera aproximación hecha en México, señala la importancia en captación que existe en Cancún, Los Cabos, Riviera Maya y Riviera Nayarit, destacan Ciudad de México (CDMX) que concentra 27.4 por ciento del pipeline, mientras que Oaxaca lo hace con el 10.3 por ciento de los proyectos.

“El informe confirma el momento que vive el mercado mexicano de branded residences. El BRM será el epicentro de la información cualitativa y cuantitativa del segmento en México”, asegura Jesús Rodríguez, presidente global del monitor.

De acuerdo con los proyectos en el pipeline, una vez ejecutados el negocio llegará a superar las 6,000 unidades del tipo.

La expansión del modelo ha impactado a través de las marcas, la arquitectura, la sustentabilidad, los criterios ESG, el bienestar y elementos del lifestyle caracterizan los nuevos proyectos, tal cual ha sucedido en la industria de la hospitalidad.

Este hub de información busca generar mediante inteligencia de mercado, como lo hizo en España y Portugal, variables clave para el desarrollo del negocio como el financiamiento, la atracción de capital para invertir y el tratamiento fiscal.

Onirius Capital dice que en un contexto donde el turismo continúa impulsando la inversión inmobiliaria en destinos clave, cada vez más grupos internacionales están apostando por modelos que combinan hotelería, vivienda y experiencias lifestyle.

En este sentido destaca la participación de Quintana Roo que lidera el registro de proyectos de residencias de marca en el país.

Actualmente, el modelo ha permitido la rentabilidad de los proyectos, en especial los que integran hotelería y residencias, usos que las 12 cadenas globales de hotelería emplean para expandir territorios.

Empresas como Savills y Tinsa México by Accumin, han registrado el crecimiento que cadenas como Thompson, Banyan Tree, Armani Residences, Náutica, The Ritz-Carlton, St- Regis, Aman, Waldorf Astoria, W y Pendry Residences, tienen en los principales destinos del país.

En septiembre de 2025, Tinsa by Accumin indicó que 75 por ciento de los 20 proyectos de residencias de marca que tenía identificados se encontraba en playa con precios de venta 17 por ciento arriba de las categorías luxury y high end.

Sin embargo, el crecimiento exponencial que el mercado mexicano ha experimentado luego de la pandemia es más amplio, en particular con el boom turístico que dejó la política de cielos abiertos.