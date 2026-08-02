¿Dónde ver al eliminado 1 de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO HOY?

La cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos México' se enfrenta a su primera eliminación (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La Casa de los Famosos México 2026 define este domingo a su primer eliminado, luego de una semana marcada por la primera gala de nominación. Varios participantes permanecen en riesgo y ahora el público decidirá quién continúa en la competencia mediante el voto positivo y quién abandona la el programa de forma temprana.

Tras los primeros días de convivencia, los seguidores de La Casa de los Famosos México ya perfilan a sus favoritos, por lo que no querrán perderse el momento en que la conductora Galilea Montijo diga “eres tú...” y pronuncie el nombre de la primera ‘víctima’ de la temporada.

‘La Casa de los Famosos México’ 2026: Hora y canal para ver la primera eliminación

La primera gala de eliminación se celebrará este domingo, cuando el programa revele qué habitante obtuvo el menor respaldo del público y se convierta en el primer habitante fuera de la cuarta temporada. La emisión incluirá el cierre de las votaciones, el anuncio oficial del resultado y la salida del concursante.

La cobertura comenzará con la pregala de ViX, disponible a partir de las 8:00 pm (tiempo del centro de México) en el servicio de streaming. Posteriormente, la gala iniciará a las 8:30 pm por Las Estrellas y ViX.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

La placa de nominados quedó definida después de que todos los habitantes ingresaron al confesionario para repartir dos y un punto entre sus compañeros. Los siete participantes que buscan evitar la primera eliminación son:

¿Quién ganó la salvación en la semana 1 de ‘La Casa de los Famosos México’?

Arantza Ruiz fue la ganadora del robo de salvación de la semana 1 tras vencer a Fede Vigevani, actual líder de la casa.

La influencer decidió salvarse a ella misma y bajó de la placa de nominados para permanecer segura una semana más dentro de la competencia.

¿Cómo votar para salvar a tu habitante favorito?

El sistema de La Casa de los Famosos utiliza voto positivo, por lo que los espectadores no eligen a quién eliminar, sino al participante que desean mantener dentro de la casa.

Las votaciones permanecen abiertas únicamente durante los periodos establecidos por la producción:

Miércoles: desde que se anuncian los nominados hasta el final de la postgala.

desde que se anuncian los nominados hasta el final de la postgala. Jueves y viernes: desde el inicio de la pregala hasta que termina la postgala.

desde el inicio de la pregala hasta que termina la postgala. Domingo: desde el inicio de la pregala hasta que el programa anuncie el cierre de las votaciones.

Para participar, los usuarios deben ingresar al apartado “VOTA” del sitio oficial de La Casa de los Famosos México, seleccionar a su habitante favorito y confirmar su apoyo cuando la plataforma esté habilitada.

El número de votos disponibles depende del país desde donde participe cada espectador y de si cuenta con una suscripción a ViX Premium.

En México, cada usuario dispone de un voto gratuito, además de 10 votos adicionales con una cuenta de ViX Premium. En otros países de Latinoamérica donde está disponible la plataforma, los usuarios con esa suscripción también pueden emitir hasta 10 votos.

Al cierre de la votación dominical cuando así lo indique Galilea Montijo —y que se sumará con la del resto de la semana—, el concursante con menor respaldo del público abandonará la competencia y se convertirá en el primer eliminado de esta temporada.