Fan del anime y los videojuegos: ¿Quién es Arantza Ruiz, décima habitante de ‘La Casa de los Famosos México′?

Arantza Ruiz fue confirmada como la décima habitante de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Freepik/lacasadelosfamososmexico)

Las revelaciones de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 no paran y llegó el turno de la décima concursante: Arantza Ruiz, una fan del anime, de los videojuegos y de BTS, especialmente de Jungkook.

El anuncio estuvo a cargo de Wendy Guevara, quien se conectó mediante un enlace para presentar al nuevo integrante.

Aunque la producción mantuvo en secreto el nombre, las redes sociales comenzaron con las apuestas y teorías sobre el décimo participante de La Casa de los Famosos México 2026 y nuevamente le atinaron.

Cynthia Klitbo es la sexta participante de 'La Casa de los Famosos México 4'. (Foto: Cuartoscuro/Lacasadelosfamososmexico)

Arantza Ruiz entra a ‘La Casa de los Famosos México 2026’

Arantza Ruiz es la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026 y entra con el objetivo de que las personas conozcan quién es realmente, pues antes tenía miedo de ello.

A pesar de sentirse nerviosa anteriormente, cuando dieron el anuncio se sentía tranquila y emocionada por el nuevo proyecto.

“Tenemos ropa para quince días nada más, tengo la mentalidad de estar dos semanas, pero no, no debo pensar así (...) mejor diré que me va a ir bien”, contó en la entrevista con Wendy.

¿Quién es Arantza Ruiz, nueva habitante de ‘La Casa de los Famosos México’?

Arantza Ruiz es una actriz de telenovelas, bailarina profesional y streamer especializada en videojuegos, por ello las pistas fueron un control de una consola de última generación y unos mandos del Nintendo NES. Todo acompañado de cámaras de video, audífonos de diadema, micrófonos y una rosa blanca.

La flor era porque ella participó en 33 episodios de La Rosa de Guadalupe. Pero, a pesar de tener una faceta como actriz, su verdadera pasión es jugar videojuegos.

“Pasé 16 horas jugando con mis amigos, sin dormir, solo comimos, pero lo hicimos mientras jugamos. Aprendí a cumplir objetivos con un equipo y eso me va a ayudar”.

Arantza se considera amante del anime, incluso hizo mención a que uno de sus personajes favoritos es Himmel, el héroe, de Frieren: Más allá del final del viaje. Uno de sus objetivos dentro del reality show es “evangelizar” al resto de sus compañeros para que se den la oportunidad de ver animes.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comienza el próximo domingo 26 de julio, cuando todos los habitantes ingresen al inmueble para convivir las 24 horas del día mientras son observados por millones de espectadores.

Como en ediciones anteriores, los participantes deberán enfrentar nominaciones, retos y eliminaciones hasta que uno de ellos se convierta en el ganador del reality luego de aproximadamente 10 semanas de convivencia.

Flor Vigna está confirmada como habitante de 'La Casa de los Famosos México 4'. (Foto: Cortesía Netflix)

Participantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Entre los participantes de la temporada 4 de La Casa de Los Famosos México hay de todo un poco. Tenemos conductores de TV, influencers y hasta un cantante. Así va la lista hasta el momento.