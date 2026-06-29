Galilea Montijo anuncia fechas de revelaciones de habitantes para ‘La Casa de los Famosos México 2026’

Galilea Montijo anunció el calendario de revelaciones de los habitantes en 'La Casa de los Famosos México'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

El estreno de La Casa de los Famosos México se aproxima y poco a poco salen a relucir más detalles como el calendario de revelaciones para conocer a los habitantes.

El anuncio fue dado por Galilea Montijo luego de su confirmación como la conductora principal de la edición del reality show.

La presentadora onfirmó cuándo comenzará la revelación de los nuevos habitantes, el calendario de anuncios, los horarios en los que se darán a conocer y quiénes serán los conductores de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo regresa como conductora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo revelan a los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 2026?

Como ocurrió en las ediciones anteriores, la identidad de los participantes se irá revelando poco a poco antes del estreno del reality show.

De acuerdo con Galilea Montijo, el primer habitante será anunciado el 5 de julio y, a partir de esa fecha, se revelará un famoso por día hasta el 19 de julio.

Con este calendario se espera conocer al menos 14 habitantes, aunque la producción podría sorprender con uno o más anuncios adicionales antes del lanzamiento de La Casa de los Famosos México.

¿Dónde y a qué hora anuncian a los participantes de ‘LCDLFM 4′?

Galilea Montijo también confirmó los horarios y las plataformas donde se presentará oficialmente a cada participante de La Casa de los Famosos México.

De lunes a viernes, las revelaciones se transmitirán aproximadamente a las 20:30 horas, mientras que los domingos se realizarán a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Los anuncios podrán seguirse a través de Las Estrellas, Canal 5, ViX y las redes sociales oficiales del reality show.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada del reality se estrenará el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La gala inaugural podrá verse de manera gratuita por Las Estrellas, mientras que la transmisión en vivo las 24 horas del día estará disponible exclusivamente mediante la plataforma de streaming ViX.

¿Quiénes serán los conductores de La Casa de los Famosos México 2026?

Galilea Montijo vuelve como conductora principal del reality, acompañada por varios rostros conocidos de temporadas anteriores.

La distribución de los conductores será la siguiente:

Galilea Montijo: conductora principal de las galas.

conductora principal de las galas. Odalys Ramírez y Diego de Erice: conducción de las galas de los lunes, martes, jueves y viernes.

conducción de las galas de los lunes, martes, jueves y viernes. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff: conductores de la pregala y postgala.

conductores de la pregala y postgala. Marie Claire Harp: host del contenido digital y cobertura en plataformas.

¿Quiénes han ganado La Casa de los Famosos México?

Hasta ahora se han realizado tres temporadas de La Casa de los Famosos México, en las que han participado figuras como Sergio Mayer, Adrián Marcelo y equipos que marcaron la historia del programa, entre ellos el Team Infierno y el Team Mar.

Estos son los campeones del reality: