Detienen a ‘El Cholo Flechas’, operador de Los Flechas’ en la sierra de Durango

Durango, Dgo., 29 de junio.- Un operativo de inteligencia realizado por fuerzas federales en la zona ecoturística de Mexiquillo, en el municipio de Pueblo Nuevo, derivó en la captura de cuatro personas, entre ellas Guillermo A. L., alias ‘El Cholo Flechas’.

Guillermo ‘A’ es considerado uno de los principales operadores del grupo criminal conocido como ‘Los Flechas’, con presencia en la región serrana de Durango.

De acuerdo con información obtenida por este medio, además del presunto mando criminal, fueron detenidos otros tres hombres, cuyas identidades no han sido reveladas, pero están dentro de la estructura delictiva.

Todos fueron trasladados vía aérea a la ciudad de Durango a bordo de un helicóptero Black Hawk del Ejército Mexicano para quedar a disposición de las autoridades competentes.

Durante el despliegue también fueron asegurados al menos siete vehículos de alta gama, varios de ellos con blindaje, así como armas de fuego y cartuchos, cuyo número no ha sido precisado oficialmente.

Se prevé que el Gabinete de Seguridad informe en las próximas horas los resultados completos del operativo.

A pesar de que en un inicio se habló de más de 30 detenidos, al final solo fueron cuatro los informados de manera oficial.

¿Quién es ‘El Cholo Flechas’?

Guillermo ‘A’ es identificado por autoridades federales como primo y lugarteniente de Francisco Javier A., alias ‘El Flechas’, y uno de los principales mandos operativos de esa organización en la región de Pueblo Nuevo.

Fuentes de seguridad lo ubican como uno de los operadores de mayor influencia dentro de la célula criminal ‘Los Flechas’ y uno de los responsables de coordinar actividades armadas en esa zona de la Sierra Madre Occidental.

Esta organización surgió alrededor de 2020 y son señalados por autoridades como una célula armada dedicada a brindar protección y capacidad operativa a la organización criminal de Los Cabrera Sarabia con presencia en Durango y parte del llamado Triángulo Dorado. Su radio de acción se concentra principalmente en municipios serranos, donde mantienen control territorial mediante grupos de sicarios y operadores armados.

La captura de ‘El Cholo Flechas’ representa uno de los golpes más relevantes contra esa estructura criminal en los últimos años, al tratarse de uno de los hombres de mayor confianza de ‘El Flechas’ y responsable de la operación en parte de la sierra duranguense.

Buscado por el asesinato del médico Érik Andrade

Además de su presunto papel dentro de la organización criminal, Guillermo A. L. era buscado desde junio de 2022 por su probable participación en el homicidio del médico pasante Érik David Andrade Ramírez, ocurrido en el Hospital Integral de El Salto.

De acuerdo con la investigación, el joven médico de 24 años murió durante un ataque armado registrado mientras se atendía a un hombre lesionado tras la volcadura de un vehículo tipo RZR. Por ese caso ‘El Cholo Flechas’ permaneció prófugo de la justicia desde entonces.

Con esta detención, las autoridades federales asestan un nuevo golpe a la estructura criminal que opera en la sierra de Durango, en el contexto de los recientes operativos de seguridad desplegados en la entidad.