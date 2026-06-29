México vs Ecuador: ¿Cuántas veces se han enfrentado y qué equipo ganó la última vez?

México y Ecuador disputarán uno de los partidos de 32avos de final del Mundial 2026. (Fotos: Xinhua)

México y Ecuador van a dirimir sus diferencias este martes, pero no en el tema político sino en la cancha del Estadio Ciudad de México, para definir los 32avos de final del Mundial.

Los duelos entre la Selección Mexicana y la ecuatoriana tienen una larga historia en torneos oficiales, incluso ya se cuenta con un duelo entre ambas naciones en un Mundial.

México sale como favorito al estar en casa y luego del nivel mostrado en la primera ronda, en la que derrotaron a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. En tanto, Ecuador batalló para clasificarse como uno de los mejores terceros, luego de haber perdido 1-0 con Costa de Marfil, empatado a cero con Cabo Verde y vencido 2-1 a Alemania.

México vs Ecuador, el único enfrentamiento en Mundial

La Selección Mexicana llegaba al Mundial de Corea-Japón 2002 dentro del llamado grupo de la muerte, junto a Croacia, finalista cuatro años antes, la legendaria Italia y Ecuador.

En el único antecedente entre ‘El Tricolor’ y ‘La Tricolor’, México se llevo la victoria pese a que Agustín ‘El Tín’ Delgado, quien fuera figura con Cruz Azul, le dio la ventaja a los sudamericanos.

Pero México, dirigido entonces también por Javier Aguirre, vino de atrás y Jared Borghetti empató al minuto 28 y Gerardo Torrado anotó el gol definitivo, con el que la Selección Mexicana se colocaba líder de grupo y amarraba calificación a la segunda ronda.

Los clásicos en la Copa América

Además de ese choque en Mundial, mexicanos y ecuatorianos han disputado siete juegos oficiales con saldo de cuatro triunfos para México, dos empates y solo un ganado para la representación de la mitad del mundo.

Destaca el choque de la Copa América 1993 que se disputó justo en Ecuador y que fue la primera ocasión en que Conmebol invitó a México a disputarla.

Esa juego se desarrolló, curiosamente, también un 30 de junio. Hace 33 años, Hugo Sánchez y Ramón Ramírez le dieron el pase a la Selección Mexicana a la final del torneo, la cual se perdió con Argentina por 2 a 1.

El único triunfo ecuatoriano llegó en la Copa América 2015 en Chile, donde las anotaciones de Miler Bolaños y Enner Valencia le dio el triunfo a ‘La Tricolor’, aunque ambos equipos quedaron eliminados en la primera ronda.

¿Cuántos juegos le ha ganado México a Ecuador?

Contando los partidos del Mundial, Copa América y amistosos, México y Ecuador se han visto las caras 25 veces, con 13 ganados para los mexicanos, cuatro para los sudamericanos y ocho empates.

La última victoria para Ecuador data de un amistoso en 2021, a partir de ahí han tenido tres empates consecutivos, dos por cero goles y el último, en 2025 con igualada a un tanto.