El barbero de la Selección Mexicana que aprendió en YouTube y consiguió el trabajo en una taquería

Alex Barber se encarga de detallar el corte de pelo de los jugadores de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

El futbol se juega con los pies, pero la Selección Mexicana también juega con la cabeza en este Mundial 2026. Detrás del paso perfecto de México en el Grupo A hay un hombre discreto, con tijeras en mano, que se encarga de que Raúl Jiménez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Edson Álvarez o Guillermo Ochoa luzcan impecables. Su nombre es Alex Hernández, conocido como Alex Barber, el peluquero oficial del ‘Tri’.

La historia de cómo este barbero mexicoamericano se convirtió en el hombre de confianza de los convocados de México para el Mundial 2026 comenzó con videos de YouTube y se terminó de cocinar en una taquería en Los Ángeles.

Hoy Alex Barber le corta el pelo a Santi Giménez, a Luis Chávez, a Johan Vásquez, a Julián Quiñones, al ‘Chino’ Huerta y a varios más, quienes, dice, “quieren sentirse más relajados” cuando se cortan el pelo, por lo que “estamos entre bromas”.

¿Quién es Alex Barber, el peluquero que aprendió a cortar pelo con videos de YouTube

Lejos del glamour, Alex Barber nació en Estados Unidos en una familia de origen mexicano que cruzó la frontera en busca del sueño americano. Desde joven le llamó la atención la peluquería, pero no tenía acceso a una educación formal ni dinero para pagarla.

“Siempre me han gustado mucho los cortes, y quería cortarme el pelo. En esos tiempos los cortes estaban como a 10 dólares y no eran lo mejor, pero era lo que se podía. Un día decidí que iba a empezar a cortar pelo”, contó Alex Hernández al diario ESTO.

La solución que el joven encontró fue YouTube. Alex se sentaba frente a la pantalla, veía tutoriales, los repetía en su mente y luego practicaba con sus hermanos. Además, una tía que se dedicaba a la peluquería en Tijuana le regaló sus primeras tijeras para cortar el pelo.

Actualmente, Alex ya tiene su propia barbería en Fullerton, California, donde un corte cuesta 50 dólares (unos 850 pesos). El precio sube a 65 dólares (1,100 pesos) si también incluye la barba.

La especialidad de Alex Barber son los desvanecidos —conocidos como fade en el argot barbero— y el 90 por ciento de sus clientes son mexicanos y mexicoamericanos.

Julián Araujo llevó a Alex Barber a la Selección Mexicana gracias a unos tacos

El salto de la barbería de barrio a la concentración de la Selección Mexicana ocurrió en una taquería.

El cuñado de Alex, quien jugó en las reservas de las Chivas, tiene un negocio de tacos en Los Ángeles. El exseleccionado Julián Araujo, entonces lateral del LA Galaxy, fue a comer a la taquería. El cuñado lo reconoció, lo atendió sin cobrarle y de ahí nació una amistad. Tiempo después, el cuñado le mencionó a Julián Araujo que tenía un familiar que “cortaba pelo muy bien”. El futbolista aceptó la oferta y así conoció a Alex Barber.

“Yo andaba detrás de Julián. Si iba a San José o a Las Vegas yo iba con él. Le empecé a cortar el pelo y de ahí llegaron Alexis Vega, Arteaga, Edson Álvarez. Julián ya se había ido para Barcelona y al que le gustó mucho su corte de pelo fue a Edson Álvarez”, recuerda Alex Barber.

Edson Álvarez, otra pieza clave en la carrera de Alex Barber

Si Julián Araujo abrió la puerta, Edson Álvarez metió a Alex Barber al vestidor de la Selección Mexicana. El jugador del Tri contactó al barbero para invitarlo a la Copa América e incluso habló con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para que le permitieran estar con el equipo.

Edson Álvarez es de los jugadores de la Selección Mexicana que más influyó en el éxito de Alex Barber. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: Shutterstock / Alejandro Hernandez IG)

“Por eso estoy aquí”, reconoce Alex Barber. “El que sí me empezó a mover mucho más fue Edson Álvarez. Edson me llamó y me dijo que si me gustaría ir a la Copa América y dije que sí porque era un sueño, es un evento muy grande y no es para decir que no”.

La relación con Edson Álvarez es tan estrecha que cuando Edson se lesionó el tobillo, Alex estaba en el estadio y lo vio caer.

“Yo estaba en el juego cuando le pasó eso y yo pensé que ya iba a ser la última para mí porque él fue quien le dijo a la Federación que había un peluquero. Yo estaba más pensando en él y estaba muy triste porque lo miré caerse. Sé cómo es él y es una chulada de persona muy humilde y cuando eso pasó se me quebró el corazón.”

Edson lo tranquilizó: “Tú vas a seguir dándole, vas a seguir estando ahí hasta que se acabe esto.”

¿Quién es el más atrevido con su corte de pelo en la Selección Mexicana?

Dentro del vestidor, Alex Barber tiene bien catalogados los perfiles de sus clientes. ‘Santi’ Giménez, por ejemplo, es de los conservadores: lleva el mismo estilo —un degradado explosivo con textura— desde hace años. Otros, en cambio, le dan carta blanca.

“Edson cambia de look y está dispuesto a probar diferentes cosas que yo le propongo o él me propone. Por ejemplo, en la Copa América le hice algo parecido a una mohicana con una figurita”, contó Alex.

Alexis Vega es uno de los jugadores de la Selección Mexicana que se corte el pelo con Alex Barber. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: Shutterstock / Alejandro Hernandez IG)

Alex Barber en el Mundial 2026: el barbero que llegó para quedarse

Más de 10 años después de estar por horas tomando clases en YouTube, Alex Hernández está donde jamás imaginó. Sus tijeras han pasado por las cabezas de buena parte del plantel de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

En Instagram, Alex_Barberrrr acumula imágenes y videos de seleccionados que hablan por sí solos sobre su corte de pelo, mientras el barbero se asegura de que México luzca bien.