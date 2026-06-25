Brian Gutiérrez, el pilar de Aguirre que nació y debutó con EU, pero prefirió jugar con México

Brian Gutiérrez llegó para quedarse en la Selección Mexicana. Tras la lesión de Marcel Ruiz, el futbolista de Chivas se adueñó de la vacante con poco tiempo en el radar de Javier ‘Vasco’ Aguirre y del deporte nacional.

Nacido en Berwyn, Illinois, el volante era uno de los prospectos en el futbol de Estados Unidos para el futuro del medio campo de las ‘barras y las estrellas’; sin embargo, decidió representar a México y hoy es un baluarte del XI de Aguirre en el Mundial 2026.

¿Quién es Brian Gutiérrez, el nacido en EU que irrumpió en Chivas y Selección MNexicana?

Con padres originarios de San Juan de los Lagos, Jalisco, Brian nació en Estados Unidos. Se formó en las fuerzas básicas del Chicago Fire y debutó a inicios de 2020, con apenas 16 años.

Sus buenas condiciones y versatilidad para jugar como mediapunta, extremo izquierdo, interior o doble contención, lo llevaron a ganar más minutos y, para la temporada 2022, se había convertido en una pieza de toda la confianza en el Fire.

Paralelamente, llevó un proceso en selecciones menores de Estados Unidos. Pasó por las categorías Sub-16, Sub-20, Sub-23 e, incluso, debutó en enero de 2025 con el equipo absoluto bajo las órdenes de Mauricio Pochettino.

Según contó en entrevista, inició a jugar futbol desde los 3 años con sus hermanos y su papá. “Llegué a la a la academia del Fire a los a los 11 años, anduve jugando en el barrio primero y ya, cuando un visor vino de Chicago, me trajo y sí, ahí es donde empezó todo”, contó a Azteca.

Pero en noviembre de 2025, Fox Sports reportó que estaba en trámites para cambiar su nacionalidad por la mexicana ante FIFA, lo cual podía hacer ya que no había jugado más de tres partidos con los estadounidenses, ni una competencia como la Copa Oro.

Brian Gutiérrez llegó a Chivas y se convirtió en uno de los recurrentes de Milito. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

De acuerdo con Brian, convivía además con su abuela y su tía, las cuales le hablaron siempre en español, por lo que la cultura estuvo siempre muy presente. Sus grandes ídolos de niño fueron ‘Bofo’ Bautista y Cucuhtémoc Blanco, quien de hecho jugó en el Fire cuando Brian era niño.

“Cuando Cuauhtémoc Blanco jugaba en Chicago, tenía seis o siete años, lo llevamos al estadio y lo vimos, se recuerda mucho de Cuauhtémoc Blanco”, le dijo Alma Cruz, madre de Brian, a ESPN.

Tras 164 partidos jugados, con 21 goles y 25 asistencias con Chicago, llegó como una de las apuestas de Chivas para el Clausura 2026 y poco a poco se ganó un lugar en el equipo de Gabriel Milito, el cual quedó sublíder de Liga MX tras una serie de torneos por debajo de las espectativas.

En enero de 2026, debutó con la Selección Mexicana ante Panamá y, desde entonces, se volvió en un infaltable en las convocatorias del ‘Vasco’ Aguirre.

“La verdad es un sueño que estoy viviendo ahorita y quiero seguir así y seguir creciendo”, dijo sobre sus convocatorias a Azteca. “Todo se me vino muy rápido, pero así a veces es el fútbol, te trata así. Estoy muy contento y muy feliz de estar acá“.

Brian Gutiérrez fue titular en los dos primeros juegos de México en el Mundial 2026. EFE/ Alex Cruz (Alex Cruz/EFE)

En febrero, metió su primer gol con la camiseta del ‘Tri’ ante Islandia. Fue mi decisión venir a las Chivas, juegan con puros mexicanos (...) Lo que representa Chivas, es ser 100% mexicano (...) Siempre he querido jugar para la Selección Mexicana”, dijo en palabras recogidas por Fox Sports.

El medio campo de México estaba lleno de dudas. Se acabaron los ‘eternos’ Héctor Herrera y Andrés Guardado. Marcel Ruiz se lesionó. Luis Chávez se recuperó milagrosamente, Obed Vargas llegó a Europa, Álvaro Fidalgo recibió el pasaporte y el potencial de Gil Mora comenzó a llamar la atención en el mundo.

Brian irrumpió enmedio de esta compleja situación. Fue titular en los dos primeros juegos de México en el Mundial 2026 junto con Erik Lira. Con la calificación amarrada, Aguirre decidió no exponerlo y lo mandó a la banca para evitar que fuera nuevamente amonestado y lo suspendieran en los dieciseisavos de final.

Ahora, Gutiérrez figura como uno de los posibles titulares para el primer juego de eliminación directa de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA, con rival aún por definir en los próximos días.