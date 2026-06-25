Calendario de registro de líneas celulares: ¿Hasta qué mes tienes según el último dígito de tu número?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones defendió la obligatoriedad de registrar las líneas celulares como una forma de combatir la extorsión.

¡Habemos prórroga para registrar líneas celulares! Después de que Claudia Sheinbaum dejará en ‘suspenso’ la ampliación del plazo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el proceso concluirá hasta diciembre de 2026.

El Gobierno de México había descartado ampliar el tiempo para hacer el registro de líneas celulares bajo el argumento de que la fecha límite (el próximo martes 30 de junio) era un “plazo establecido por la ley”.

Sin embargo, la CRT ‘metió reversa’. Si bien el organismo no explicó el porqué de la prórroga, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el avance del registro de líneas celulares estaba siendo analizado para determinar si era necesario dar más tiempo.

“El plazo era en junio (...) Vamos a esperar esta semana cómo avanza el registro. Más de la mitad están registradas”, dijo en su ‘mañanera’ del 18 de junio.

Fechas límite para registrar tu línea celular: Estos son los plazos de agosto a diciembre

De acuerdo con datos de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, solo 43 por ciento de las líneas activas de celulares ha hecho el registro.

Para ponerlo en otros cifras, eso significa que los dueños de alrededor de 80 millones de números habrían tenido solo seis días para completar el proceso. Según datos de la CRT, el promedio más alto de registros diarios era de 700 mil.

Ante este panorama, el Gobierno de México amplió el plazo para el registro con base en el último dígito del número celular para quedar de la siguiente manera.

Números celulares que terminan en 0: Tienen hasta el 15 de agosto para hacer el registro.

para hacer el registro. Números celulares que terminan en 1: La fecha límite para el registro es el 31 de agosto .

. Números celulares que terminan en 2: Tienen hasta el 15 de septiembre para hacer el registro.

para hacer el registro. Números celulares que terminan en 3: La fecha límite para el registro es el 30 de septiembre .

. Números celulares que terminan en 4: Tienen hasta el 15 de octubre para hacer el registro.

para hacer el registro. Números celulares que terminan en 5: La fecha límite para el registro es el 31 de octubre .

. Números celulares que terminan en 6: Tienen hasta el 15 de noviembre para hacer el registro.

para hacer el registro. Números celulares que terminan en 7: La fecha límite para el registro es el 30 de noviembre .

. Números celulares que terminan en 8: Tienen hasta el 15 de diciembre para hacer el registro.

para hacer el registro. Números celulares que terminan en 9: La fecha límite para el registro es el 31 de diciembre.

¿Por qué hay críticas contra el registro de líneas celulares?

Una de las principales resistencias de los usuarios de telefonía celular es el temor a que los datos caigan en manos de ciberdelincuentes. Para muestra está el caso del padrón de la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar que fue vulnerado por un grupo de hackers.

También existe el ‘miedo’ de que el Gobierno acceda a los datos del registro de líneas celulares para espiar a ciudadanos, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó por completo.

“Hay mucha campaña de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso”, declaró la semana pasada. La mandataria defendió la necesidad de registrar los números celulares para combatir delitos como la extorsión.

Otras críticas fueron dirigidas contra el ‘poco’ tiempo que había para hacer el proceso. “Lo del registro es algo muy complicado, primero estaba creciendo muy fácil en el pospago, pero es demasiado corto el tiempo“, se quejó Carlos Slim, dueño de Telmex, en mayo.

“Deberían darle una ‘reestudiatita’ para que sea más eficaz, para conveniencia del cliente, de la autoridad y de las empresas”, apuntó.

¿Qué pasará con tu línea celular si no la registras?

Quedarás desconectado, advirtió la CRT. El proceso será así: Tu compañía telefónica suspenderá la línea telefónica dentro de las 72 horas siguientes al final del plazo.

Sí, podrás hacer llamadas, pero solo de emergencia como por ejemplo al 911 o 089 o para servicios de atención ciudadana. Aunque tu línea celular sea desconectada, la alerta sísmica aún sonará en tu teléfono.

“Se reitera que el proceso no lo realiza el Gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación", señaló la CRT.