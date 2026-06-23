¿No reconoces un número en tu CURP? Esto debes hacer si registraron una línea celular a tu nombre

¿Tienes números desconocidos vinculados a tu nombre? Guía para revisar tu registro celular. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Gob/Shutterstock)

A una semana de que concluya el plazo para registrar las líneas celulares, surgen dudas sobre los alcances de la medida impulsada por el gobierno federal.

El objetivo del padrón móvil es eliminar el anonimato en las líneas telefónicas y combatir delitos como el fraude y la extorsión; sin embargo, existen reportes de personas que no reconocen algunas líneas vinculadas a su nombre.

Esta situación representa una de las principales preocupaciones del registro de líneas celulares, ya que los usuarios deberán verificar si sus datos personales fueron utilizados para asociar números que no les pertenecen, lo que para algunos podría convertirse en un proceso complejo.

¿Cómo revisar cuántas líneas están vinculadas a mi CURP?

Para verificar el estatus de tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y conocer si existen números registrados a tu nombre, hay diversas alternativas.

Portal de la CRT

Ingresa al portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Una vez dentro, selecciona la opción “Consulta”, busca tu compañía telefónica y el sistema te redirigirá al portal correspondiente.

Después, da clic en “Consulta tus líneas” o ingresa tu CURP para visualizar el listado de números asociados.

Portal de tu compañía telefónica

También puedes ingresar de manera directa al sitio web de tu operador, como Telcel, AT&T, Movistar o Bait.

Busca el apartado de consulta mediante CURP e introduce los datos solicitados para verificar la información registrada.

Confirmación mediante SMS

Otra opción consiste en revisar si recibiste un mensaje de texto (SMS) con un folio de alta que confirme la fecha y hora en que se registró una línea telefónica a tu nombre.

¿Qué hacer si detectas una línea celular que no reconoces?

Si en el listado aparece un número desconocido, es importante actuar de inmediato.

La primera medida consiste en comunicarte con la empresa de telecomunicaciones responsable de esa línea para reportar la irregularidad.

La compañía deberá iniciar una investigación y, una vez que confirme que no autorizaste el registro, procederá con la cancelación del número.

Debido a que el uso indebido de tu CURP podría relacionarse con actividades ilícitas, también resulta recomendable presentar un reporte ante las autoridades competentes.

Además, conviene revisar periódicamente el padrón móvil para detectar nuevas vinculaciones no autorizadas. Especialistas advierten que esta vigilancia recaerá en millones de usuarios, quienes deberán monitorear de forma constante la información asociada a sus datos personales.