Javier Hernández, el “LeBarón” de Guerrero

En México hay lugares donde sobra territorio y falta Estado. Cómo olvidar a Alejo Garza Tamez, de Monterrey, quien se defendió solo en la cabaña de su rancho hasta que los narcos lo mataron por negarse a pagar piso, y del sacrificio que ha hecho la familia LeBarón por defender sus tierras e incluso su derecho a existir.

Los periodistas estamos siendo la oficialía de partes y el ministerio público de un gobierno que no escucha ni recibe a nadie. Bueno, Sheinbaum recibió a un pato que se hizo viral.

Esta es la historia de Javier Hernández, quien podría ser el Adrián LeBarón guerrerense.

-Javier, ¿cómo te sientes?

-Preocupado y con cansancio.

-¿En qué comunidad estás?

-Estamos dentro del núcleo agrario Guajes de Ayala, ejido Guajes de Ayala, que cuenta con siete localidades habitadas en el municipio de Coyuca de Catalán.

-¿Cuántas personas integran esta comunidad?

-Hay un total de 600 personas. 400 adultos entre mujeres y hombres y el resto niños y ancianos.

-¿Qué les está pasando?

-Estamos en punto rojo, en zona de peligro debido a que el cártel de La Nueva Familia Michoacana nos tiene sitiados.

–¿Desde hace cuánto?

–Ya tiene una semana que empezamos a denunciarlo, están entre el municipio de Coyuca de Catalán y el de Ajuchitlán, para ser específicos.

–¿Los están rodeando con la intención de qué?, ¿de desplazarlos?, ¿de matarlos?

–De ambas cosas. Lo que pelean es la ruta, más que nada. No los hemos dejado entrar, estamos en pie de lucha. Ellos pelean por asesinarnos o desplazarnos para tomar el control de la zona.

–¿Es la ruta de qué?

–Es la ruta que comunica de Tierra Caliente a Costa Grande para la distribución de droga.

–Pero me dicen que lo más importante no solo es la ruta de la droga, sino el control de las minas.

–Sí, es correcto. Uno de los factores fuertes en economía que está manteniendo ahorita La Familia Michoacana es la minería. Están apoderados de todas las minas, en lo que es la parte que ellos controlan aquí en Guerrero, en Tierra Caliente.

“El gobierno lo sabe, pero parece que no les interesa el tema, están arreglados. Ellos manejan la mina de la Media Luna, mandan góndolas cargadas a Lázaro Cárdenas como amos y señores. Tenemos muchos recursos naturales desde maderas y minerales preciosos”.

–¿Con quién han hablado del gobierno?

–Después de denunciarlos, lo hemos exhibido con el gobierno del estado. Me contactó el subsecretario de Desarrollo, Francisco Rodríguez Cisneros, sin impacto. Niega lo que está pasando. No hemos tenido ningún acercamiento con Sheinbaum.

–¿Félix Salgado tampoco ha estado presente?

–No, de hecho él es uno de los que está obstaculizando. Aparte de ser evidente, lo que se ve no se juzga. Ya deberían haber hecho presencia. Están merodeando en los cerros. Si quisieran atender, ya estuviera la Guardia Nacional o Seguridad Pública tras ellos, para que se alejen, pero no lo hacen.

“El gobierno ahorita ya se va a ocupar en sus campañas. Lo que ellos quieren es aplicar la llave de ‘muere solo, sufre solo y muérete callado, sin denunciar’. Acá no estamos acostumbrados a callarnos, y si lo denunciamos es porque no queremos desplazarnos, perder lo poco que tenemos. No queremos tener una masacre como sucedió en Chilapa o en la localidad vecina de Durazno.

“El gobierno del estado se ha hecho de oídos sordos”.

–Javier, cuando hablamos por primera vez me dijiste ‘¿qué es lo que quieren como pruebas? ¿Familias masacradas, niños, niñas, o lo que necesitan como pruebas es que estemos desplazados?’

–Sí, correcto. Solo así. Si se dan cuenta, en Chilapa, precisamente esta persona de la que hablamos, del subsecretario Rodríguez Cisneros, en primera instancia empezó a negar que había indicios de que estas personas hubiesen llegado a esos pueblos.

“¿Y qué es lo que pasó? Se hicieron las masacres, incluso hasta mujeres fueron masacradas, asesinadas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que en Guajes nos suceda lo mismo?, ¿que tengamos que llamar la atención o un grito de auxilio cuando llevemos un éxodo de desplazados? No queremos eso”.

–¿Si tuvieras enfrente a la presidenta, qué le dirías?

–Que investigue a los gobernantes de su gobierno, que investigue lo que está sucediendo en Guerrero, que investigue las complicidades; si no lo hacen, los más vulnerables son los que van a seguir pagando las consecuencias. Que atienda, que atienda el llamado de los pueblos.

–Javier, me hiciste llegar y ya las publiqué en redes sociales las imágenes del cártel sitiándolos ¿Cómo las tomaron?

–Con drones. Y hay de drones a drones. Ellos tienen drones muy equipados con bombas, nosotros tenemos drones para el control de incendios, pero que ya nos sirven para cuidarnos. A La Familia Michoacana se le reconoce que han atemorizado con artefactos explosivos a casas, con niños y ancianos.

“Si el gobierno o la Secretaría de Seguridad Pública de (García) Harfuch se encarga de la seguridad y de perseguir a estas personas, pues nosotros no tenemos que hacer nada empuñando un arma. No podemos trabajar y al mismo tiempo hacer rutinas de seguridad que le corresponden a las Fuerzas Armadas.

“El Estado mexicano nos ha abandonado. Dicen que los delitos van a la baja, se necesita estar del otro lado para poder tener una opinión acertada. En sus mesas para la paz se hacen güeyes. Tengo las pruebas no físicas, evidencias que mis oídos escucharon. Nexos desde 2021, que Evelyn llegó a la gubernatura. Acuerdos que hicieron en ese momento. Uno de los enlaces entre el gobierno de Salgado y La Nueva Familia Michoacana, es Martín Mora, su esposa, Guadalupe Eguiluz, diputada local, es a quien quieren postular a la gubernatura del estado si no dejan jugar a Félix.

“Acá manda la delincuencia, pues va quien ellos quieren y con quien ellos se arreglen.

“Hemos hecho lo que más hemos podido y no pasa nada. No le dan seguimiento a las víctimas, no se les apoya. 20 días y los dejan en el olvido. No nos queremos desplazar. No nos vamos a callar. Si (García) Harfuch no nos hace caso buscaremos a Estados Unidos”.

Leído lo anterior, ¿será Javier Hernández catalogado por los cuatroteros y la presidenta Sheinbaum como un traidor a la patria si pide ayuda de Estados Unidos para que los liberen de La Nueva Familia Michoacana en Guerrero, cuando su propio gobierno los abandona?

¿No es traición a la patria decir ‘que sea al pueblo (de México)’ y solo aventarle unas monedas todos los meses, pero cerrarle las puertas de Palacio y todas las ventanillas oficiales?

La advertencia que hace Javier Hernández es oportuna para que el gobierno de Sheinbaum tome cartas en el asunto, se cuiden los candidatos de la elección del 27 y que se extirpe a los políticos locales que ya tienen manchadas las manos de sangre.

El gobierno de guerrero de Evelyn Salgado es responsable de esta comunidad, y si algo pasa, todos serán responsables por acción, indolencia u omisión.