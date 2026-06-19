La CNBV y Sinaloa se asocian en dudoso negocito

Tras la salida del impresentable de De la Fuente al frente de la CNBV, los empleados de toda la vida de la institución tuvieron la esperanza de que, con Ángel Cabrera, la institución igual y podría comenzar a recuperar algo de su credibilidad. La esperanza es lo último que muere.

Café con piquete

Pues resulta que Ángel Cabrera le aprendió muy bien las mañas al veterano, ilegal, acosador y presunto violador De la Fuente. Su primer paso en la comisión fue –inhale y exhale– cambiar el outsourcing con el que venía trabajando con De la Fuente. Para empezar, dejó sin trabajo casi un mes a la plantilla que está en outsourcing, que son más de 300 empleados con 47 perfiles cuyos salarios van desde 10,000 a 50,000, dependiendo de la experiencia y los comprobantes académicos.

Tres doritos después de una supuesta licitación con un tope anual de 88,000,000 muy a modo y muy al estilo de Francisco Moreno, el vicepresidente de Administración y Planeación Estratégica de la CNBV, por arte de magia llegó una empresa nueva llamada Jookiba, S.A. de C.V.

La cual, no vayan a creer que es de nueva creación; no, ya tiene siete añotes de vida, si su fecha de creación fue en 2019, en los tiempos de AMLO. Con domicilio fiscal en Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena 1980, Int. 101-C, col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020, ¡Quihúboles! ¿Cómo les quedó el ojo? Una empresa de Sinaloa, donde en 2021 hubo una narcoelección.

Según Martha Reyes, presidenta de Coparmex en el estado, hay 5,000 empresas menos, con 11,000 registros patronales menos y con 20,000 empleos menos. Que hay un toque de queda autoimpuesto por la ciudadanía y que el INEGI reporta que nueve de cada 10 ciudadanos de Culiacán dicen vivir con miedo. Y desde que Rocha pidió licencia por estar acusado por Estados Unidos de ser un narcogóber morenista, en Sinaloa ha habido 176 homicidios, 90 desaparecidos y 447 vehículos robados, de acuerdo con el puntual conteo que lleva la senadora priista por Sinaloa Paloma Sánchez, lo cual nos confirma que Sinaloa sigue siendo el infierno que Morena construyó y olvidó.

Paloma Sánchez (Especial)

Paola Gárate (Especial)

Aprovecho estas líneas para solidarizarme una vez más con la diputada local Paola Gárate, quien fue amenazada de muerte por el Cártel de Sinaloa y, a pesar de haber pedido protección por recibir en la puerta de su casa una corona fúnebre, la Guardia Nacional solo le dará protección cuando vaya a trabajar; o sea, solo está en peligro cuando trabaja. Sin palabras. Omar García Harfuch, Claudia Sheinbaum, si le pasa algo a Paola, Dios no lo permita, será su responsabilidad. ¿Cómo duermen?

Regresando a la empresa Jookiba, les cuento que a pesar de estar dentro de la lista de Great Place to Work está muuuy ‘4T’, pues se tardó más de lo normal en poder formalizar los contratos de los trabajadores. Súmele que de manera grotesca hizo firmar contratos de más de 100 hojas a cada empleado, todo bajo un desorden total.

Redoble de tambores

Pues esta chulada de empresa no cuenta con un software interno para hacer el registro de las entradas y salidas del personal, por lo que usa una app externa para ello. Ah, y como el personal de esta joya de empresa no tiene la más remota idea de cómo llenar las cédulas de verificación de cumplimiento de los trabajadores, pusieron a los trabajadores de la CNBV a llenar todos los formatos. Los pagos a los trabajadores son cada 15 días y siempre llegan con retraso, pues resulta que les depositan su pago de nómina en la tarde y la última quincena fue en la noche.

Pero esto no es lo peor, sino que la última que se aventó fue que, a través de un correo enviado el 9 de junio, ofreció una serie de beneficios a colaboradores a través de un programa de préstamos y anticipos vía nómina, los cuales van de los cuatro mil a los 30 mil pesos con un plazo de hasta tres meses con descuento vía nómina. También ofrece anticipos de nómina de montos que van de los dos mil hasta los 10 mil pesos a un plazo de dos meses y con una tasa de 10%. Buen negocio, ¿no?

Ovación de pie

Aquí el único problema es que esta empresa no es una empresa financiera y no conoce las capacidades de pago de los empleados, si son sujetos o no a esos créditos. Estos préstamos con descuento vía nómina fueron muy sonados y totalmente eliminados porque abusaban con las tasas de interés y generaron un sobreendeudamiento.

¿Qué tal, eh? En la comisión que regula y supervisa a los bancos e instituciones financieras promueven préstamos de una institución no financiera y no regulada, ¡el colmo de los colmos!

Obviamente que este negocito debe estar orquestado desde la SHCP o desde la Subsecretaría de Hacienda, ya que esta flamante empresa ha trabajado en Bancomext desde 2021, Banobras desde 2024, el IMSS desde 2025 y la CNBV desde 2026.

¿Quién estará detrás de este negocio, Mari Carmen Bonilla “La inmaculada” o el mismo Edgar Amador?, de quien todos los días, en radio pasillo, se menciona su próxima salida. O ¿será que Ángel Cabrera se quiere ir con la cartera llena? Es pregunta ¡con altos intereses!

Ya ven que Cabrera y sus jefes han protegido y solapado cualquier cantidad de irregularidades a favor de Oliver Férnandez, de Crédito Maestro; su temita de Kubo Financiero y su sociedad en Klu, con la intención de hacerse de un banco.

Ahora bien, una vez más exhorto a Raquel Buenrostro para que explique por qué Francisco Moreno, que hizo tanto daño al erario y a la institución con su contratación de Microsoft, sigue dentro de la CNBV, y por qué permite nuevamente que un señor que no cumple con el perfil ni con los requisitos para ser presidente, como Ángel Cabrera, permanezca en un puesto tan relevante haciendo este tipo de cosas. Aunque la ABM le haya dado la bienvenida incluso antes de que el propio Senado lo aprobara; innecesario ponerse así de tapetes.

En fin, no que con la ‘4T’ las empresas de outsourcing se acababan en el sector público, nada raro en ellos: mentir, mentir, mentir, pues del no traicionar y no robar… mejor ni hablamos.