Karim López: ¿Quién es el mexicano que hizo historia en el Draft de la NBA y que jugará con Memphis Grizzlies?

Karim López escribió una página inédita para el basquetbol mexicano al convertirse en el primer basquetbolista nacido en el país en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

El sonorense fue elegido con la selección número 21 por los Detroit Pistons durante la ceremonia celebrada en Nueva York, aunque su destino cambió minutos después puesto que sus derechos fueron enviados a los Memphis Grizzlies, equipo con el que iniciará su camino en la mejor liga de baloncesto del mundo.

¿Qué pasó con Karim López en el Draft de la NBA 2026?

La noche del Draft de la NBA dejó un momento histórico para México. Karim López escuchó su nombre en la primera ronda, algo que ningún jugador nacido en territorio mexicano había conseguido anteriormente.

Un día antes del evento, el propio jugador reconoció la dimensión del momento. “Solo queda un día. Las emociones son más grandes”, declaró en una atención a medios organizada por la NBA y retomada por EFE. El mexicano admitió que conforme se acercaba el Draft comprendía mejor la relevancia de la experiencia que estaba por vivir.

López subrayó el significado de este logro para el país. “Representa algo muy importante para todos los mexicanos”, expresó al referirse a la posibilidad de convertirse en el primer nacido en México elegido en la primera ronda.

Karim López fue elegido este martes, con el número 21 por los Detroit Pistons y se convirtió en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares (Angel Colmenares/EFE)

¿Quién es Karim López, el mexicano elegido por Memphis Grizzlies?

Karim López nació en Hermosillo, Sonora, y desarrolló sus primeros años dentro del baloncesto mexicano. De acuerdo con su perfil en la NBA, creció en una familia ligada a este deporte, ya que su padre, Jesús Hiram López, formó parte de la selección nacional mexicana y jugó profesionalmente en el país.

El alero mide 2.03 metros (6 pies y 8 pulgadas) y compite en la posición de delantero. Con apenas 19 años, llegó al Draft con experiencia profesional internacional, una característica poco común para jugadores de su edad.

La NBA destaca que su combinación de físico, longitud, potencia atlética y capacidad defensiva lo convirtió en uno de los prospectos internacionales más atractivos de la generación 2026.

El camino de Karim López: de Sonora a Nueva Zelanda antes de llegar a la NBA

La carrera de López tomó un giro importante cuando decidió salir de México a los 14 años para integrarse a la estructura del Joventut de Badalona en España. Ahí pasó por distintos equipos de desarrollo antes de continuar su formación en el extranjero.

El propio jugador recordó para EFE el impacto que representó esa decisión. “Me fui de mi casa a los 14 años, a vivir en otro país, en otro continente muy lejos de casa”, explicó al hablar sobre una experiencia que consideró fundamental para su crecimiento personal y deportivo.

Tras su etapa en España, López se incorporó a los New Zealand Breakers, organización en la que permaneció dos temporadas dentro del programa Next Stars de la liga australiana y neozelandesa.

El comisionado de la NBA, Adam Silver y el mexicano Karim López durante el Draft de la NBA en New York. EFE/EPA/SARAH YENESEL SHUTTERSTOCK OUT (SARAH YENESEL/EFE)

Los números de Karim López antes de ser seleccionado en el Draft

La última temporada del mexicano fortaleció su candidatura rumbo a la NBA. Promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes por partido con los Breakers, además de registrar un 49 por ciento de efectividad en tiros de campo.

La información oficial de la NBA añade que también aportó 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 bloqueos por encuentro. Además, se convirtió en el único jugador de la NBL que promedió al menos seis rebotes, un bloqueo y un robo por partido con menos de dos pérdidas de balón por juego.

Entre sus actuaciones más destacadas figura un partido de 32 puntos ante Melbourne United, encuentro en el que anotó 19 unidades durante el último cuarto. Asimismo, estableció el récord histórico de anotación para un jugador elegible al Draft dentro del programa Next Stars con 358 puntos acumulados.

¿Qué puede aportar Karim López a los Memphis Grizzlies?

La evaluación oficial de la NBA describe a López como un delantero físico que ataca el aro con agresividad y que posee versatilidad defensiva para marcar varias posiciones. También resalta su capacidad para generar robos, proteger el aro y contribuir en diferentes áreas del juego.

La liga considera que su experiencia profesional previa puede facilitar su adaptación al siguiente nivel. El reporte de prospectos incluso compara algunas características de su juego con las de Aaron Gordon, particularmente por la combinación de atletismo, potencia física y aporte defensivo.