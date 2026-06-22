Pierroth Jr. Kaoz se desvanece en plena pelea y cae a la lona: ¿Qué le pasó al luchador?

Pierroth Jr. Kaoz, quien adquirió el nombre de la leyenda de lucha libre, se desvaneció en pleno combate ante Fresero Jr. durante una función celebrada en la Arena Neza, en el Estado de México.

El gladiador cayó sobre la lona cuando se preparaba para ejecutar un lance hacia el exterior del cuadrilátero, por lo que el réferi solicitó de inmediato la asistencia médica.

Tras recibir atención en la arena, el enmascarado fue trasladado a un hospital para ser sometido a diversos estudios, situación que provocó preocupación entre aficionados y dio pie a versiones que apuntaban a un supuesto infarto.

Sin embargo, la familia del luchador mexicano descartó que se tratara de un problema cardíaco y aclaró que el incidente estuvo relacionado con un cuadro de desgaste físico, por lo que actualmente se encuentra estable y bajo observación médica.

Esta es la pelea donde Pierroth Jr. Kaoz se desvaneció. (Foto: arenadelvallemx)

¿Qué le pasó a Pierroth Jr. Kaoz?

El incidente ocurrió cuando Pierroth Jr. Kaoz enfrentaba a Fresero Jr. en una de las luchas de la función en la Arena Neza. Después de conectar una patada a su rival y rebotar en las cuerdas, el enmascarado intentó tomar impulso para lanzarse hacia afuera del ring.

No obstante, disminuyó la velocidad repentinamente y cayó de frente sobre la lona. Aunque intentó reincorporarse, no pudo hacerlo, por lo que el réferi activó el protocolo de emergencia y pidió la intervención de los paramédicos.

Fresero Jr., con quien mantiene una intensa rivalidad sobre el cuadrilátero, colaboró con las asistencias y acompañó a su rival mientras era retirado en camilla para ser trasladado a una clínica.

El hecho generó preocupación entre los aficionados y rápidamente comenzaron a circular reportes que señalaban un posible preinfarto, información que posteriormente fue desmentida por la familia del luchador profesional.

¿Cuál es el estado de salud de Pierroth Jr. Kaoz?

Este 22 de junio, la esposa del gladiador compartió un comunicado en el que informó que Pierroth Jr. Kaoz presentó un cuadro de desgaste físico que requirió una valoración médica preventiva.

Asimismo, señaló que los especialistas realizaron diversos estudios y descartaron “cualquier indicio de preinfarto o infarto”, por lo que pidió evitar la difusión de información sin verificar que pueda causar preocupación entre familiares, amigos y aficionados.

“Actualmente su estado de salud es estable y se encuentra siguiendo las recomendaciones médicas para una pronta recuperación. Gracias a todos por su apoyo y tenemos Pierroth Jr. Kaoz para rato”, indicó la familia.

En el mismo mensaje también agradecieron las muestras de apoyo recibidas y reconocieron la actitud de Fresero Jr., quien permaneció atento a la situación pese a la rivalidad que ambos sostienen en los encordados.

El propio Fresero Jr. envió un mensaje de aliento a través de redes sociales: “Sé que te vas a poner bien”.

La familia de Pierroth Jr. compartió detalles acerca del estado de salud del luchador. (Foto: Captura Facebook)

¿Quién es Pierroth Jr. Kaoz?

Pierroth Jr. Kaoz es uno de los herederos de una de las leyendas de la lucha libre mexicana, personaje creado por Norberto Salgado Salcedo, el histórico y original Pierroth Jr.

A diferencia de lo que ocurre con otros nombres de la lucha libre, no existe un vínculo familiar entre ambos, sino una autorización para preservar el legado del personaje.

En el circuito independiente se ha distinguido por mantener la clásica imagen del arlequín negro y amarillo, además del lema “Pura Pierrothiza”, características que hicieron famoso al llamado “Comandante Pierroth”.

Su nombre ha ganado notoriedad gracias a las rivalidades que ha protagonizado en distintas empresas independientes, especialmente la que sostiene con Fresero Jr. y las funciones realizadas en Arena del Valle.

Hasta ahora, la identidad real de Pierroth Jr. Kaoz no ha sido revelada públicamente, manteniendo una de las tradiciones más arraigadas de la lucha libre mexicana: el anonimato de los luchadores enmascarados.