El ‘papá’ de todos los rudos: ¿Quién fue Pierroth Jr. la leyenda de lucha libre que amaba Puerto Rico?

¡Con ustedes! El gladiador de corazón boricua, el hombre de la voz que retumbaba en las tribunas y cuya presencia dividía las pasiones. En la arena de El Financiero extendemos la alfombra roja para contar la historia de Norberto Salgado Salcedo, mejor conocido como Pierroth de Puerto Rico, la estrella de la lucha libre en México que convirtió la humillación en arte y transformó la provocación en su firma personal.

Considerado el ‘papá’ de todos los rudos, Pierroth conquistó el cariño de la afición que llenaba las arenas para verlo someter a rivales como 'Los Perros del Mal’o 'Los Infernales’, despojar de su máscara a figuras como El Santuario y protagonizar combates sangrientos frente a La Parka.

‘El Bocazas’ no solo se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y de la Triple A, también representó con orgullo a la lucha libre mexicana en eventos internacionales en Estados Unidos, Japón y su amado Puerto Rico.

¿Cómo empezó la carrera profesional de Pierroth en la lucha libre?

Norberto Salgado Salcedo descubrió por sí mismo su pasión por la lucha libre a los nueve años, cuando se escapaba de casa para asistir a las funciones que se realizaban en su natal Cuernavaca, Morelos.

Aunque comenzó cantando en los camiones para apoyar en los gastos de la familia, Norberto apostó por su sueño y se entrenó en secreto bajo la tutela de luchadores como Elfego Silva, Gran Cochisse y Círculo Rojo.

Al principio, su madre se oponía a esa decisión, pero ante la firmeza de Norberto, accedió con una condición: debía convertirse en uno de los mejores.

“Mi mamá le dijo: ‘Está bien, yo no quiero que seas luchador, pero tú ya te empeñaste, ya lo estás haciendo y solo te voy a pedir un favor. No quiero que seas un luchador del montón. Si lo vas a hacer, vas a hacer el número uno. Si no, no te metas’”, contó Teresa, hermana de Norberto Salgado, en el tributo que le hizo Latin Lover a Pierroth en su pódcast de YouTube.

Con la promesa hecha, el joven Norberto debutó como profesional de la lucha libre en julio de 1984 bajo el nombre de Pierroth Jr., en la Arena Isabel de Cuernavaca. Sus primeros trajes, que eran diseños de arlequín de color negro y amarillo, fueron confeccionados por su propia madre.

En sus primeros años obtuvo el campeonato semipesado de Morelos y el título de parejas junto a El Judío, quien más adelante se convirtió en su primer rival, con el que protagonizó su primera lucha de apuestas.

¿Cómo fueron los primeros años de Pierroth Jr. en el CMLL?

Sus destacadas actuaciones le valieron para firmar en 1985 con la Empresa Mexicana de Lucha Libre, que posteriormente fue rebautizada como CMLL.

Durante los diez años que permaneció en la compañía logró el Campeonato Nacional y Mundial de Peso Semicompleto, al vencer a luchadores como Halcón 78, Mogur y Jerry Estrada.

Pierroth Jr. no descansó en su empeño por dominar a sus rivales y sumar campeonatos durante su paso por el CMLL. Obtuvo el Campeonato Nacional en Parejas junto a Bestia Salvaje y también el Campeonato Mundial de Tríos como parte de ‘Los Intocables’, al lado de Jaque Mate y Masakre.

Norberto Salgado debutó como profesional de la lucha libre en julio de 1984 bajo el nombre de Pierroth Jr. (©️CMLL)

La rivalidad más intensa de esa etapa fue contra ‘Los Infernales’, una tercia ruda integrada por MS-1, El Satánico y Pirata Morgan. La enemistad se encendió cuando Masakre fue expulsado del grupo.

Las confrontaciones entre ambas facciones se caracterizaron por su brutalidad: luchadores con las máscaras desgarradas, rostros ensangrentados y constantes descalificaciones debido al uso de técnicas que estaban prohibidas en la lucha libre.

El triunfo más significativo para Pierroth Jr. durante su primera etapa en el CMLL fue la lucha de máscara contra máscara que sostuvo ante El Supremo en diciembre de 1992, un combate que marcó el inicio de su dominio en las luchas de apuestas.

Sin embargo, la pelea más dolorosa que vivió ‘El Bocazas’ en sus primeros años como profesional ocurrió en una función celebrada en la Arena Isabel en abril de 1986, cuando subió al ring y tuvo que soportar con lágrimas los insultos del público el mismo día en que enterró a su madre.

“A nosotros los hermanos nos decía que para él fue una de las luchas más difíciles. Nos comentó: ‘Qué bueno que soy enmascarado. Porque la gente no se dio cuenta de que yo tenía que estar escuchando mentadas de madre, acabando de sepultar a mi mamá’”, relató Teresa a Latin Lover.

Pierroth Jr. el salto a la AAA y participación eventos internacionales

En 1995, Pierroth Jr. le propinó un ‘sillazo’ al CMLL al firmar con la entonces recién creada AAA. De inmediato impuso su rudeza al conquistar el Campeonato Nacional Semicompleto, el Campeonato de Campeones de AAA y al integrar el equipo que ganó el Campeonato Atómicos junto a Villano III, IV y V.

Gracias a sus combates espectaculares, Pierroth Jr. fue seleccionado como uno de los luchadores mexicanos que representarían a AAA en Estados Unidos, durante los eventos organizados en colaboración con la WWF.

Su triunfo más destacado fue contra Matt Hardy en un episodio de Superstars, además de participar en el Royal Rumble de 1997, evento donde también estuvieron Cibernético, Heavy Metal y Mil Máscaras.

Tras su salida de Triple A, Pierroth Jr. y La Parka protagonizaron uno de los espectáculos más memorables en la historia de la lucha libre mexicana, durante una función celebrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio de 1998.

En aquel duelo sangriento de máscara contra máscara, ambos luchadores desplegaron al máximo sus habilidades, su carácter y su resistencia en un combate que dejó huella entre los aficionados.

La Parka, a pesar de tener al réferi en contra, venció a Pierroth Jr. al sorprenderlo con una ‘hurracarrana’, una llave aérea en la que el luchador salta y con las piernas toma la cabeza del oponente para impulsarlo hacia atrás y hacerlo caer de espaldas.

La hija de Pierroth Jr., Nadia, fue la encargada de entregar aquella máscara desgarrada de tonos negros y amarillos al hijo de La Parka. Esa fue la primera vez que el público vio el rostro de Norberto Salgado Salcedo.

Posteriormente, el luchador emprendió una nueva etapa en Puerto Rico al integrarse a la World Wrestling Council (WWC), donde obtuvo el Campeonato Intercontinental en cuatro ocasiones. Sin embargo, durante ese periodo también perdió la máscara frente a Ray González, en un combate que marcó el cierre definitivo de su trayectoria como enmascarado.

Comandante Pierroth de Puerto Rico: del regreso a la CMLL al retiro

Para 1999, regresó al CMLL un Pierroth completamente transformado: sin máscara, más agresivo, con la bandera de Puerto Rico como estandarte y un discurso incendiario en contra de los mexicanos, a quienes despectivamente llamaba “indios traganopales”.

Bajo el nombre de Comandante Pierroth, formó el Comando Boricua, integrado por luchadores como Gran Markus Jr., Villano III, Veneno, Violencia, Poder Boricua y la peleadora conocida como La Nazi, quien fungía como segunda al mando.

Durante esta etapa, ‘El Bocazas’ tuvo grandes rivalidades con luchadores como 100 Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000 y con aquellos que decidieron abandonar la agrupación que formó.

En 2003, el Comandante Pierroth acumuló una destacada racha de seis victorias en luchas de apuestas, varias de ellas ante antiguos miembros del propio ‘Comando Boricua’. No obstante, aquella seguidilla de triunfos llegó a su fin al ser derrotado por Universo 2000.

Posteriormente, Pierroth buscó aliarse con ‘Los Perros del Mal’, integrados por El Hijo del Perro Aguayo, Héctor Garza, Damián 666 y Halloween, pero estos lo traicionaron, lo que desencadenó una intensa rivalidad.

Pierroth buscó una alianza con ‘Los Perros del Mal’, pero estos lo traicionaron. (©️CMLL)

Uno de los momentos que más marcó dicho conflicto fue cuando una legión de Pierroths atacó sin piedad a ‘Los Perros del Mal’, mientras el Comandante los encadenaba y los obligaba a comer croquetas para perro en una función en la Arena México.

La venganza llegaría después, cuando el hijo de Humberto ‘Niño Travieso’ Garza venció a Pierroth de Puerto Rico en una lucha de cabelleras, que culminó con ‘Los Perros del Mal’ obligándolo a comer nopales.

Tras estos enfrentamientos, la carrera del ‘papá’ de todos los rudos se debilitó a causa de diversos problemas de salud que culminaron con un derrame cerebral en 2008, episodio que lo alejó definitivamente de los cuadriláteros.

Actualmente, Norberto Salgado vive alejado de los reflectores, con complicaciones de movilidad. Su hermana Teresa, quien ha sido su mayor apoyo desde el retiro, lo cuida con la misma entrega con la que Pierroth Jr. encendía las arenas.

Con el paso del tiempo, el legado del Comandante boricua sigue vivo en la memoria de los aficionados, como uno de los rudos más carismáticos y provocadores que lograron ganarse un sitio entre las grandes leyendas de la lucha libre mexicana.