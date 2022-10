Luchador Blue Panther cae inconsciente durante pelea en la Arena México; aclara qué le pasó

Este martes se vivió un episodio de preocupación en la Arena México durante la función en la que participó Blue Panther, quien sufrió un accidente mientras luchaba contra Kráneo y quedó inmóvil en la lona hasta que fue atendido por el cuerpo médico del lugar.

En algunos videos que circulan en redes sociales se observa cómo el luchador corre hacia las cuerdas para tomar impulso y atacar a su adversario, sin embargo es frenado por Rey Bucanero, quien se encontraba debajo del ring; las imágenes muestran cómo lo toman del pie y lo jalan, por lo que inmediatamente cae a la lona.

Nadie se había dado cuenta en ese momento que el luchador de la CMLL se encontraba inconsciente, por lo que la pelea siguió y fue ahora cuando Kráneo le hizo un ataque y cayó entre su espalda y su cuello.

#BluePanther queda inmóvil hace unos segundos en plena lucha.



Oraciones para la leyenda. 🙏🏻 pic.twitter.com/HmJs4Zrmhd — Hans Gómez Cano (@HANS_GOMEZCANO) October 26, 2022

Después de aquel movimiento, Kráneo se dio cuenta de que Blue Panther se encontraba inconsciente, por lo que le habló al réferi, quien inmediatamente se acercó para evaluar la situación y, al no mostrar signos de consciencia, la pelea se detuvo y Genaro Vázquez Nevarez, nombre de pila del luchador, fue retirado del lugar en camilla.

Blue Panther revela qué fue lo que le pasó

La misma noche del martes, Blue Panther compartió un comunicado en video a través de las redes sociales de la CMLL, en el que explica qué fue lo que le pasó sobre el ring.

“Tuve un accidente en la primera caída, donde Kráneo, un excelente luchador con 140 kilos de peso, me cayó en el cuello. Tuve una contusión en el área cervical, por eso tuvieron que sacarme en camilla. Posteriormente me hicieron todo el chequeo médico [...] y pasó que no tenemos nada de gravedad, estamos tranquilos”, explicó el luchador originario de Durango.

⚠️ COMUNICADO OFICIAL: BLUE PANTHER pic.twitter.com/PHczKlKkds — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 26, 2022

De igual forma, agradeció a todos aquellos que se han preocupado por su salud, así como todos los que se mantuvieron al tanto de su chequeo médico y su estado.