Del ring a la cárcel: La historia de Charly Manson, estrella de la AAA que estuvo muerto durante 1 minuto

Si la lucha libre es falsa, entonces ¿cómo explicas esto? Charly Manson, luchador estrella de la Triple A y del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), estuvo cuatro años en la cárcel, tras pelearse con unos policías, aplicarles ‘la Dormilona’ y provocarles lesiones severas.

Además, una lesión en el fémur puso al luchador frente a frente con la muerte y casi pierde la ‘pelea’ porque los médicos tuvieron que revivirlo con un desfibrilador.

Inspirado por la estética oscura y la actitud desafiante de Marilyn Manson, una de las grandes figuras del heavy metal, Jesús Luna Pozos, mejor conocido como Charly Manson, se consolidó como referente de la lucha libre mexicana, gracias a su estilo gótico y una rudeza aún recordada por los fanáticos.

“A punta de madrazos”, como él mismo dice, Charly Manson se abrió camino hasta convertirse en una de las figuras estelares del pancracio. Además, tuvo la oportunidad de compartir el ring con luchadores como Cibernético, Chessman y Escoria, entre otros.

A pesar de sus éxitos dentro del cuadrilátero, Charly Manson enfrentó momentos críticos, como una lesión en el fémur que casi le cuesta la vida y varios años tras las rejas. Sin embargo, gracias a su optimismo y fuerza de voluntad, saló adelante en su carrera.

¿Por qué Charly Manson estuvo preso en el Reclusorio Sur de CDMX?

En entrevista para el podcast ‘Luchando por tus sueños’, conducido por el exluchador Latin Lover, Charly Manson compartió detalles sobre los cuatro años que estuvo preso en el Reclusorio Sur, tras agredir a dos policías de la Ciudad de México.

La historia de la detención y encarcelamiento de Charly Manson inició hace 14 años, en abril de 2011. Jesús Luna pidió el apoyo de la policía de CDMX para denunciar el presunto robo de su auto, un Dodge Caliber, cometido en la colonia Agrícola Metropolitana, en la alcaldía Tláhuac.

Ese día, Charly Manson se encontraba en estado de ebriedad y reaccionó de forma agresiva ante los policías que le hacían preguntas sobre el robo de su vehículo.

Manson perdió los estribos y comenzó a pelear con los policías de la CDMX. Utilizó técnicas de lucha libre. Sin piedad, a uno de los agentes le aplicó su famosa llave conocida como ‘La Dormilona’, una maniobra de estrangulación en la que se rodea el cuello del oponente con el brazo y se ejerce fuerte presión para dejarlo inconsciente.

La agresión provocó que uno de los policías sufriera una fractura orbital en el ojo derecho y en el maxilar, mientras que el otro agente presentó fracturas múltiples en la nariz.

Toda la situación se agravó cuando el arma de un tercer policía, que intentaba arrestar a Charly Manson, se disparó accidentalmente y lesionó en la pantorrilla a Adrián López Reyes, asistente del luchador.

Tras su lesión en 2001, Charly Manson se integró a 'Los Hell Brothers', junto a Cibernético y Chessman. [Fotografía. Mexsport]

¿Cuántos años estuvo en la cárcel Charly Manson?

El luchador comentó en la entrevista con Latin Lover que, al principio, le resultaba inconcebible el giro drástico que había tomado su vida tras el altercado; sin embargo, con el tiempo, comprendió que debía afrontarlo.

La prolongada recuperación de los oficiales heridos derivó en que Charly Manson estuviera preso cuatro años en el Reclusorio Sur.

El peleador relató que en la cárcel no faltaba quien quisiera ‘medir vara’ con él, a pesar de que la mayoría sabía perfectamente quién era. En su primer día como interno, un recluso intentó arrebatarle su reloj, pero el luchador lo enfrentó sin titubeos y lo inmovilizó con una llave de lucha libre.

“Uno del módulo subió y empezó a agandallar a los chavos. Les quitaba los tenis, y así. Yo traía un reloj y me dice: ‘¡Ese reloj qué!’. Le respondo: ‘¿Lo quieres? Sí, te lo voy a dar. Nada más me lo tienes que quitar como yo me lo gané’. Me dice: ‘¿Cómo te lo ganaste?’. ‘Yo me he ganado la vida a putazos’”, contó Charly Manson.

Tras ese incidente, la figura de la Triple A y del CMLL comenzó a ser respetada entre los prisioneros e intentó sobrellevar su tiempo en prisión dando clases de lucha libre y organizando torneos entre internos.

A pesar de lo difícil que fue su paso por la cárcel, Charly Manson destacó que forjó buenas amistades y que el respaldo incondicional de su familia fue fundamental para salir adelante.

¿Cómo fue la carrera de Charly Manson en la lucha libre?

Jesús Luna Pozos debutó profesionalmente en la lucha libre en octubre de 1990, como enmascarado y bajo el nombre de Jim Kata. Con el tiempo, utilizó otros nombres como Dinamita Luna, El Cazador y Brujería.

Su debut en la Triple A, ya bajo la identidad de Charly Manson, ocurrió en marzo de 1998. El personaje se inspiró en la imagen gótica y la actitud provocadora del músico estadounidense de heavy metal Marilyn Manson.

En sus primeros años, Charly Manson formó parte de la agrupación ‘Los Vatos Locos’, integrada por Nygma, Picudo y May Flowers. Con ellos ganó el Campeonato Nacional Atómico en febrero de 1999.

Posteriormente, se integró a 'The Black Family’, donde formó un cuarteto junto a Chessman, Escoria y Cuervo. Esta agrupación se caracterizó por su estética gótica.

Así fue la grave lesión que casi mata a Charly Manson

En marzo de 2001, durante una función en Tampico, Tamaulipas, Charly Manson sufrió una fractura en el fémur, al caer desde una escalera y golpearse contra el concreto.

Tras el incidente, el luchador fue trasladado de emergencia al hospital, donde los médicos le colocaron una placa de acero en la pierna lastimada.

Charly Manson relató que lo peor no fue ni el dolor de la caída ni la operación, sino las secuelas de la lesión, que casi le cuestan la vida.

Manson recuerda que, días después de su primera operación, presentó problemas respiratorios y tuvo que entrar a cirugía de emergencia porque le diagnosticaron una trombosis pulmonar.

El integrante de ‘The Black Family’ sufrió un paro cardíaco de aproximadamente un minuto y fue reanimado con un desfibrilador. Las complicaciones en su salud lo mantuvieron hospitalizado durante 20 días.

“Yo lo que sentía en ese momento era: ‘Voy a luchar por mi vida, no me quiero morir’. Ya cuando piensas eso, pues sabes que estás mal”, comentó el luchador.

Tras su recuperación, Charly Manson retomó su carrera en Triple A y se unió a agrupaciones como ‘Los Hell Brothers’, donde compartió equipo con Cibernético y Chessman. También fue parte de ‘D-Generation-Mex’, alianza en la que tuvo la oportunidad de luchar al lado de figuras como Latin Lover y X-Pac.

Debido a problemas legales con Triple A, Charly Manson tuvo que cambiar su nombre a Sharlie Rockstar cuando se unió al CMLL en 2015. [Fotografía. Mexsport]

¿Qué pasó con Charly Manson tras su paso por la cárcel?

Luego de ser liberado en 2015, Jesús Luna retomó su carrera en la lucha libre con el CMLL, ahora bajo el nombre de Sharlie Rockstar, debido a problemas legales.

Pese al cambio de nombre, su emblemática mascarilla blanca y su actitud desafiante se mantuvieron intactas. Junto a la agrupación The Cl4n, integrada por Ciber the Main Man y The Chrizh (popularmente conocidos como Cibernético y El Zorro), conquistó el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL en 2018.

Actualmente, Charly Manson sigue activo como luchador independiente. Aunque reconoció el desgaste que le generan las giras y los traslados, su pasión por el cuadrilátero permanece intacta a sus 50 años.

“Todavía siento la pasión por la lucha libre. Hay veces que ya estoy cansado de los traslados, ya me tienen harto, estoy fastidiado de todo eso. Lo único que no me ha cansado es estar arriba de un ring; te juro, todavía lo disfruto un chingo”, resaltó Manson en su charla con Latin Lover.

A pesar de que la vida lo puso contra la lona en varias ocasiones, entre escándalos, lesiones y problemas personales, Charly Manson asegura que una actitud desafiante puede cambiar el rumbo de una historia, al punto de convertirlo en una leyenda de la lucha libre mexicana.