La historia de Mr. Iguana, el comunicólogo que se convirtió en luchador y llegó hasta la WWE

El luchador mexicano de 37 años Mr. Iguana y su querida Yezca se robaron el espectáculo durante el pasado evento WWE Worlds Collide, siendo uno de los más ovacionados de la noche.

Originario de Culiacán, Sinaloa, Mr. Iguana dejó su carrera de Comunicación para dedicarse a la lucha libre. Posteriormente, llamó la atención de las empresas grandes hasta que firmó con la AAA y, tras la adquisición de la empresa por la WWE, se espera verlo más seguido en los Estados Unidos por su buen desempeño y carisma.

“¡Qué semana! ¡Gracias Lucha Libre AAA, colaboradores y compañeros luchadores!“, escribió en su cuenta de Instagram. Solamente me subí a divertirme como lo he hecho 16 años seguidos. (...) ¡Gracias a todos por tanto cariño y apoyo! ¡Sin pariente, no hay ambiente! ¡¡¡Arriba Culiacán y Viva la Lucha Libre Mexicana!!!!“.

Mr. Iguana lanza mensaje en redes tras brillar en WWE (Instagram).

¿Quién es Mr. Iguana, el luchador mexicano que fue sensación en WWE Worlds Collide?

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Mr. Iguana inició en la escena local de la lucha libre y en ciudades aledañas. En una entrevista con Más Lucha, contó que estudió la carrera de Comunicación y que le hubiera gustado seguir con su breve paso como locutor en caso de no haber logrado su sueño.

Después de la muerte en 2005 de su ídolo, Eddie Guerrero, quiso ser luchador, así que a su regreso a México desde Estados Unidos se inscribió en una escuela y, pese a que no tenía un físico fornido, logró debutar y mantenerse en el circuito.

Asimismo, explicó que su personaje porque en su tierra natal hay muchas iguanas en todos lados. “Yo veo estos animales que tienen movimientos que asemejan mucho cosas de la lucha libre”, explicó a VamosDeportes.

En entrevista para el pódcast ‘Entre Amigos’, Mr. Iguana contó que no proviene de una familia de luchadores, sino que es la primera generación que lo intenta. Ant

Mr. Iguana se convirtió en el luchador mexicano sensación de WWE Worlds Collide (Instagram: @elmr.iguana).

eriormente a su contrato, tuvo experiencia en funciones tanto con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) como con la AAA.

Alguna vez fue contactado para firmar con el CMLL pero fue rechazado por su físico delgado. “No es un nicho donde pueda ser feliz, para mí; ¿para qué quiero ir a un lugar donde no me van a respetar? El ambiente es muy diferente”, recuerda.

Fue luego de una pelea en donde coincidió con el luchador cubano Konnan de quien llamó su atención y comenzó a tener llamados en más lugares del país, hasta que lo firmó la Triple A como parte de su roster, en donde se sintió más cómodo.

“Es difícil pero, cuando tienes algo único y no compites con nadie, fácil te van a agarrar, te van a buscar”, dice sobre su estilo que tanto ha gustado al público.

Luego del gran impacto que tuvo en el evento de la lucha de los Estados Unidos contra la AAA, la WWE dio a conocer que habrá “más” de Mr. Iguana y su querida Yezca, por lo que quiere aprovechar la oportunidad.

“Si me están pidiendo ahí es porque mi personaje conecta con la gente de WWE”, sentencia sobre su personaje ahora como una de las posibles próximas estrellas de la lucha libre estadounidense.