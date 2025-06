Deyra Barrera reacciona tras cambiar letra del Himno Nacional: ‘Soy mexicana y lo seguiré siendo’

Deyra Barrera tuvo un error en la interpretación del Himno Nacional Mexicano en el evento internacional WWE Worlds Collide, celebrado este 7 de junio en el KIA Forum de Inglewood, California; luego de ello, la cantante de regional mexicano pidió disculpas y comprensión.

El evento deportivo reunió a superestrellas de la WWE y Lucha Libre AAA. Como parte de la ceremonia inaugural, Lilian García interpretó el himno de Estados Unidos y Deyra Barrera, exparticipante de La Voz México, el de México, pero cambió una parte de la letra.

En respuesta, algunos asistentes del público gritaron “¡No se la sabe!”. El momento se volvió viral en redes y este domingo la intérprete se pronunció al respecto.

Deyra Barrera tuvo un error en el himno durante un evento de la WWE. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué dijo Deyra Barrera sobre su error en el Himno Nacional?

A través de un comunicado publicado en Instagram, Barrera expresó sus disculpas “por la interpretación inexacta del Himno Nacional Mexicano”: “Entiendo la importancia y el respeto que este símbolo nacional representa para todos nosotros y lamento profundamente cualquier enojo y decepción que esto haya podido causar”.

La cantante manifestó que respeta a México y pidió comprensión: “Quiero asegurarles que este incidente no refleja mi compromiso constante y mi dedicación por perfeccionar mi desempeño y honrar nuestra cultura mexicana. Trabajo con intensidad día a día para ofrecer siempre lo mejor en cada escenario y con cada presentación”.

Además, Barrera se comprometió a “aprender de esta experiencia y a seguir creciendo, con la intención de brindarles futuras actuaciones que reflejen mi respeto y amor por mi México”.

“Soy Mexicana y lo seguiré siendo con mucho orgullo. Gracias por su confianza y cariño”, concluyó.

Deyra Barrera pidió disculpas por su error con el Himno Naciona. (Foto: @deyrabarreratv).

¿Cuál fue el error de Deyra Barrera al cantar el himno?

Durante su presentación, Barrera modificó una parte clave de la letra oficial. En lugar de cantar: “Mexicanos, al grito de guerra / El acero aprestad y el bridón / Y retiemble en sus centros la tierra/ Al sonoro rugir del cañón…"

Entonó una versión alterada que decía: “Mexicanos, al grito de guerra / De la paz del arcángel divino / Sin embargo su centros la tierra / Al sonoro rugir del cañón…"

¿Hay sanciones por alterar el Himno Nacional Mexicano?

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales de México, modificar la letra o interpretación del himno es una falta administrativa que puede ser sancionada. Las posibles consecuencias legales incluyen:

Amonestación con apercibimiento .

. Multa de hasta 69,700 pesos (diez mil veces el valor de la Unidad de Medida).

(diez mil veces el valor de la Unidad de Medida). Arresto de hasta 36 horas, dependiendo de la gravedad del hecho.

¿Quién es Deyra Barrera?

Deyra Barrera es originaria de Villa Juárez, Sonora, a los 17 años llegó a Los Ángeles y gran parte de su vida la ha pasado en Estados Unidos.

Deyra Barrera colaboró con Kendrick Lamar. (Foto: @deyrabarreratv).

La intérprete es reconocida por su participación en La Voz México en 2021, donde destacó por su potente voz y estilo regional. También estuvo en otros realities como La Academia 2010 y La reina de la canción, de Univisión, en 2017.

En su trayectoria, la cantante estuvo en varias bandas como Las Adelitas, Mariachi Divas y el cuarteto Corazón de México (luego Trío Corazón), con su hermana Verónica y Cynthia Reifler Flores.

Según contó a Billboard, era gran amiga del beisbolista Fernando Valenzuela, leyenda de los Dodgers:

“Yo siempre bromeaba con él y le decía, ‘Ay, llévame a cantar a Dodgers’, y finalmente él me llevó cuando retiraron su número en agosto de 2023. Gracias a él que me llevó a Dodgers, después (de su muerte) me hablaron para cantar en el tributo junto con mi amigo Julián Torres, que es otro cantante de la música ranchera que yo admiro mucho y que él es el que canta siempre en el estadio”.

Ella también ha colaborado en proyectos de alto perfil, como el álbum GNX del rapero Kendrick Lamar, donde canta en ‘wacced out murals’, ‘Reincarnated’ y ‘Gloria’. En Spotify, ella tiene 1,211 oyentes mensuales.