‘Ni siquiera se nos han acercado’: Familiares de Grupo Fugitivo acusan que autoridades no los han llamado

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, no ha tenido comunicación con los familiares del Grupo Fugitivo, cuyos integrantes desaparecieron el 25 de mayo. (Especial).

Familiares de los integrantes desaparecidos del Grupo Fugitivo acusaron al Gobierno de Tamaulipas de no tener contacto con ellos. En entrevista radiofónica, aseguraron que no es verdad que se les esté atendiendo de manera cercana, como dice el mandatario, Américo Villarreal.

Explicaron que el Gobierno en ningún momento les comunicó que habían encontrado los cuerpos de sus familiares.“Ni siquiera se nos han acercado”, aseguraron.

“Nos dimos cuenta por redes cuando andábamos en búsqueda, y ese mismo día en la conferencia de prensa en la tarde, donde se confirma que son ellos y no había pruebas de AND de ninguno de los familiares, no sé en qué se basaron para hacer eso”, denunció también otro de los familiares.

En el mismo espacio informativo sentenciaron que hacen responsable al Gobierno del estado de Tamaulipas de lo que les llegue a pasar, ya que han recibido amenazas por redes sociales e incluso fueron víctimas de extorsión.

“Hacemos responsable al Gobierno del estado de Tamaulipas, por nuestra seguridad y la de nuestras familias, por la mala difusión de la información que se dio. Venimos a pedir que nos den seguridad”, agregaron.

Sobre los supuestos avances en las investigaciones por parte de las autoridades, desmintieron las versiones de que los restos humanos calcinados que se encontraron en la carrera sean de sus familiares.

“No se han encontrado objetos personales y es falso que en la colonia donde se iban a presentar se encontraron restos de sangre. La agrupación ni siquiera llegó al lugar donde los contrataron”, aseguran.

Los familiares de los desaparecidos se reunieron con el subsecretario de Gobernación, quien les aseguró que tienen toda la disposición de apoyar en la búsqueda y que es posible que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

“No buscamos culpables, solo queremos a los chicos de regreso”, aseguraron los familiares de Grupo Fugitivo.

Grupo Fugitivo era una banda norteña formada en 2023 en Reynosa, Tamaulipas. Sus cinco integrantes eran originarios de la colonia Territorial Campestre y se presentaban en fiestas locales y bares de la región. Eran jóvenes con sueños de llevar su música más allá de la frontera.