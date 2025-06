La historia de ‘El dueño del palenque’, la canción que cantaron Grupo Fugitivo y Los Alegres del Barranco

Los Alegres del Barranco son el foco de la controversia actualmente en torno a la prohibición de narcocorridos en algunos estados del país. Y su canción ‘El dueño del palenque’ es la más popular y sonada de ellas.

El grupo, que asegura nunca haber trabajado por el crimen organizado, enfrenta cargos de apología del delito tras la proyección de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ en una presentación en Jalisco. Los integrantes aseguran no conocer al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También defienden el que sus canciones relatan únicamente lo que ocurre en el día a día, y la violencia es parte de ello. Sin embargo, las autoridades de Jalisco los tienen vinculados a proceso y con la condición de permanecer en el estado mientras son procesados.

Los Alegres del Barranco explicaron que ellos seguirán luchando por la libertad de expresión, pues solo quieren complacer a su público. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuál es la historia detrás de ‘El dueño del palenque’, canción de Los Alegres del Barranco?

En entrevista para Adela Micha, Los Alegres del Barranco se sinceraron sobre la polémica al rededor del juicio que enfrentan en Jalisco por presunta apología del delito, en donde el tema ‘El dueño del palenque’, que hace referencia a ‘El Mencho’, es el centro de la controversia.

Quien escribió la letra es el bajista, José Carlos Moreno Álvarez, quien defiende que "es un corrido que dice lo que lo que pasa y que está en todas partes: Lo que está en internet lo que se ha visto en la televisión".

“No nos podemos poner vendas en los ojos de que no está pasando esto en México”, señala. “Eso está en todas partes”.

‘El del palenque’ es una canción lanzada originalmente por Los Alegres del Barranco en 2021, y habla explícitamente de varios aspectos de la vida de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’.

La agrupación enfrenta cargos en Jalisco (Shutterstock/Especial).

En 2024, salió una nueva versión en colaboración con el artista Panter Bélico, por lo que revivió el éxito entre los seguidores del género.

José Pavel Moreno Serrano, acordeonista y segunda voz de la banda, defiende que un corrido "habla la de lo que está pasando, de las situaciones que tiene el país en la actualidad“.

En ese sentido, José Carlos dice que aunque habla “de un personaje”, defiende que “es algo que está en todas partes, son realidades donde lo busques”, y que se encuentran en todo tipo de medios, incluso en internet.

“Nosotros como como cantantes, como escritores, no estamos inventando nada: Es lo que se está viviendo, lo que pasa y le duele a las personas", sentencia Armando Moreno Álvarez, voz principal del grupo.

La agrupación sólo puede salir de Jalisco para cumplir con sus presentaciones pactadas (Foto: Los Alegres del Barranco Official en Facebook).

Esta canción ha ganado relevancia en los últimos tiempos. Incluso, Grupo Fugitivo la interpretó antes de la desaparición de sus 5 integrantes en Reynosa, Tamaulipas.

Sobre si ésta u otra canción fue por encargo, el propio José Carlos niega que sea así: “Todo se ve en las noticias, nosotros de ahí sacamos los datos y de ahí lo hacemos”.

En cuanto al tema de la presunta apología del delito, Los Alegres del Barranco aseguran que no tienen nexos con el narcotráfico ni el crimen organizado y que no creen que sus narcocorridos sean una alabanza, ni que inciten a las personas a delinquir; acentúan que ellos no son delincuentes y que más de 20 años de trayectoria los respaldan. Asimismo, apelan que se está limitando su libertad de expresión con este tipo de acciones.