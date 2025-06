Frida Guzmán, la nieta de ‘El Chapo’ que pretende ‘limpiar’ su apellido con la música

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, se convirtió en uno de los hombres más conocidos a nivel nacional por su innegable poder para burlar a las autoridades mexicanas en varias ocasiones y por el imperio criminal que logró construir antes de ser extraditado a Estados Unidos.

El linaje de ‘El Chapo’ Guzmán persiguió a los herederos de su organización criminal, y ahora salpica a una de sus nietas, quien intenta destacar por su voz y no por su apellido.

¿Quién es la nieta del Chapo que incursiona en la escena musical?

Se trata de Frida Guzmán, una joven de 20 años, que recientemente estrenó un sencillo titulado ‘Andas contando’, junto con la cantante Ceci Milán.

Frida es la hija de Edgar Guzmán, uno de los herederos del ‘Chapo’. Ella nació en Sinaloa, sin embargo, después de que su padre fue asesinado en mayo de 2008, su madre, Frida Muñoz, decidió distanciarse de la familia y viajó hasta Estados Unidos para hacer su vida.

La nieta del ‘Chapo’ ofreció una entrevista para anunciar el lanzamiento del sencillo, y los conductores de ‘Siéntense quien pueda’ le preguntaron sobre el peso que tiene el apellido Guzmán.

Frida aseguró que no esconde su apellido, pues cree que no tiene nada de que avergonzarse, aunque la gente la tache de ser alguien que no es.

Después de mudarse a Estados Unidos, su madre se casó con el boxeador Julio César Chávez Jr, quien aparentemente fue la figura paterna para la joven. Aseguró que tiene más recuerdos “bonitos que feos”, pues mientras crecía estuvo involucrada en la vida pública por las peleas del boxeador.

En 2023, Frida Muñoz y Chávez Jr. estuvieron en el foco público, luego de que el peleador hiciera una transmisión en vivo desde las redes sociales de su hermano Omar, para anunciar su divorcio por supuestamente ser maltratado por su problema con el alcohol.

Pese a que Frida Muñoz inició el proceso legal para divorciarse del deportista en diciembre de ese año, se sigue viendo a la pareja juntos, tras una serie de polémicas por la pelea de Julio César con sus adicciones.