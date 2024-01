¿Quién es Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr. que estuvo casada con hijo del ‘Chapo’?

Julio César Chávez Jr. tuvo una audiencia en Estados Unidos luego de ser detenido por posesión ilegal de un arma en una más de sus polémicas, pero llamó la atención que en ese momento se le entregaron los papeles de la demanda de divorcio de los representantes de su todavía esposa Frida Muñoz.

Al boxeador se le fijó una fianza de 75 mil dólares. De acuerdo con la reportera de Telemundo, Jessica Maldonado, se armó un “zafarrancho”, ya que el deportista pedía a su representante de Culiacán, en Sinaloa. El juez civil le dio a Muñoz una orden de protección de emergencia, que estará vigente hasta finales de este mes.

Julio César Chávez Jr. ha acusado a Frida Muñoz de ponerlo en contra de su padre. (Foto: Instagram @fridamuro)

¿Quién es Frida Muñoz?

Frida cuenta con más de 80 mil seguidores en redes sociales, en donde comparte postales de viajes, reuniones sociales y se presenta como una mujer amante de la cocina. Actualmente, vive en Estados Unidos.

Estudió la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Tecmilenio, así como una maestría en Administración de Negocios y Finanzas. En sus años veinte, se enamoró del hijo del capo, pero luego rehizo su vida con Chávez Jr., con quien tuvo otros dos hijos.

Frida Muñoz y Julio César Chávez Jr. han anunciado su separación varias veces. (Foto: Instagram @fridamuro)

¿Quién fue el primer esposo de Frida Muñoz?

Aunque ahora es nuera del excampeón mundial, Frida anteriormente mantuvo una relación sentimental con Edgar Guzmán López, primogénito del narcotraficante líder del cartel de Sinaloa, ‘El Chapo’ Guzmán.

Por esta razón no ha estado exenta de la investigación por parte de la justicia, ya que en agosto de 2015 le fueron congeladas sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tras este hecho, la exnuera de Joaquín Guzmán Loera y excuñada de Ovidio Guzmán inició un juicio. Pese a que las autoridades argumentaron que el dinero podía destinarse a actos ilícitos tras la fuga del ‘Chapo’ del Altiplano, en 2018 se las regresaron tanto a ella como a su hija Frida Sofía Guzmán Muñoz, quien se ha dedicado al canto, incluso participó en un reality show.

Frida Muñoz es exnuera del 'Chapo' Guzmán (Foto: Cuartoscuro / Instagram @fridamuro)

La complicada relación entre Julio César Chávez Jr. y Frida Muñoz

Esta no es la primera controversia que causa la expareja, pues en 2021 ya habían anunciado su divorcio después de que el deportista la acusó de infidelidad.

Sin embargo, poco después detuvieron el proceso y se dieron una nueva oportunidad. “He pasado cosas difíciles con mis parejas y ahora digo ‘algo bueno tengo que aprender’”, le dijo Muñoz a Despierta América.

En julio de 2023, Chávez Jr. dio las razones por las que se divorciaría al acusar a la mamá de sus hijos de maltrato y violencia. En una transmisión denunció que le quitó su teléfono debido a su supuesto alcoholismo y lo mandó corriendo “sin ropa” a casa de su hermano.

“Se me hace muy injusto que una mujer me maltrate y me haga bullying, no me lo merezco”, aseguró quien afirmó haberse hecho el tonto y “aguantado mucho tiempo” por su familia.

Pero no todo terminó ahí, ya que recientemente la culpó de meterle ideas en su contra a Julio César Chávez. “Si algo me pasa, es culpa de Frida y de mi papá. Me hacen parecer como si estuviera loco, ella gana en la corte y se queda con el dinero”.