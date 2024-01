Chávez vs. Chávez: ¿Cómo surgió el conflicto entre Julio César y su hijo?

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. envió un contundente mensaje a su padre, Julio César Chávez, y a su expareja, Frida Muñoz.

“Si algo me pasa, es culpa de Frida y de mi papá. Me hacen parecer como si estuviera loco, ella gana en la corte y se queda con el dinero, haciéndome quedar como loco”, declaró el excampeón del mundo en un video compartido por El Boxglero.

Chávez Jr. estuvo en un centro de rehabilitación en el 2022 y parte del 2023. Ahora advierte que su expareja intenta retratarlo como alguien que enfrenta problemas mentales con el objetivo de administrar sus bienes.

Julio César Chávez Jr. responsabilizó a su padre de cualquier cosa que pueda sucederle, a pesar de la preocupación que este último ha mostrado por la situación que atraviesa su hijo.

Julio César Chávez le mandó un mensaje de Año Nuevo a su hijo Julio César Chávez Jr. (Foto: Cuartoscuro) Julio César Chávez le mandó un mensaje de Año Nuevo a su hijo Julio César Chávez Jr. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué pasó con Julio César Chávez Jr. y su papá?

Julio César Chávez reveló los problemas con su hijo durante una entrevista con Yordi Rosado en el año 2021.

Chácez reveló que rompió los vínculos con su hijo después de participar en una pelea de exhibición junto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el 2017.

Durante la misma entrevista, Chávez padre reveló que sus hijos estaban enfrentando problemas de adicción, los mismos que él había experimentado cuando era más joven.

Desde el 2021, Chávez ha mostrado preocupación por su hijo, quien ya se separó de su expareja, Frida Múñoz.

“Están enojados porque subí al Canelo, ahora que hice la exhibición, que por qué no subieron ellos, el muchacho estaba bien alegre, yo lo subí porque me nació”, explicó Chávez.

Desde sus conflictos en el 2021, César Chávez Jr. ha acusado a su padre de secuestro por el tiempo que estuvo internado. “Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. No me dejo de nadie. Estuve secuestrado tres años, sin ver a mis hijos, no me voy a dejar de mi papá ni de nadie”,

Además, acusó a su padre de intentar asesinarlo: “Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos.. que los metan a la cárcel parque sepan lo que se siente”, declaró el boxeador.

Julio César Chávez responde a los insultos de su hijo

Entre los últimos problemas de los boxeadores comenzaron en este 2024, cuando Chávez Junior acusó a su padre de agredir a su mamá y lo llama “basura”.

“Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá. ¡Es una basura!.. La golpeaba, la humilló, ya no puede hacer nada, quedó dañada para toda la vida”, mencionó el pugilista en un video de YouTube.

A través de su cuenta de X, Chávez dedicó unas palabras a su hijo durante el fin de año.

“Decirle a mi hijo Jilio que lo quiero mucho. Dios te bendiga hijo y ojalá, Dios quiera, que te caiga u rayito de luz y deja de hablar de pendejadas”, compartió en su video.