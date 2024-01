Julio César Chávez Jr. llama ‘basura’ a su papá: ‘Me quiere matar’; ‘Las cosas empeoraron’, responde

En vísperas del Año Nuevo, el boxeador Julio César Chávez Jr. de nuevo lanzó varias acusaciones contra su padre, a quien señaló por presuntamente secuestrarlo e intentar matarlo.

El sinaloense, hijo de Julio César Chávez y Amalia Carrasco, ha estado luchando contra las adicciones desde hace tiempo. Según ha dicho su papá, estuvo un año internado en un programa de recuperación y también sufre de depresión.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. sobre su papá?

Golpes

El boxeador de 37 años habló sobre su familia a través de una transmisión en vivo, la cual se ha difundido en los últimos días en YouTube, donde llama “basura” a su papá y lo acusa de agredir a su mamá:

“Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, ¡es una basura!… La hizo pedazos, la golpeaba, la humilló, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó dañada para toda la vida por ese güey (Chávez) que me está dañando a mí, pinche ‘abusón’ que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija”.

Julio César Chávez Jr. ha lanzado muchas críticas a su padre.

Secuestro

Él también consideró un secuestro el tiempo que estuvo internado: “Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. No me dejo de nadie. Estuve secuestrado tres años, sin ver a mis hijos, no me voy a dejar de mi papá ni de nadie”.

Intento de asesinato

Además, Junior señaló que Chávez intentó asesinarlo: “Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos... que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente”.

Entre otros temas, el boxeador agregó que quiere poner una restricción para que nadie de su familia pueda ir a verlo porque considera que lo quieren dañar.

Julio César Chávez le mandó un mensaje de Año Nuevo a su hijo Julio César Chávez Jr. (Foto: Cuartoscuro)

Julio César Chávez responde a su hijo

En su mensaje de Año Nuevo, publicado en X, Julio César Chávez dedicó unas palabras a su hijo: “Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga, hijo y ojalá, Dios quiera, que te caiga un rayito de luz y deja de hablar pendejadas”.

Sobre los cuestionamientos que le han hecho de por qué no lo ayuda, el púgil destaca que Junior actualmente vive en Estados Unidos, donde las leyes son muy diferentes:

“Si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro (….) De todas las cosas que ha dicho que sigue ofendiendo o lastimando a su esposa, a mí, de todas las pendejadas que dice”.

En otro video difundido en redes sociales, el boxeador dijo que estaba muy triste por la situación de su hijo: “Las cosas han empeorado muchísimo... las leyes son otras, me tiene restringido, dice que ya no soy su papá. Me da mucha tristeza, mucho sentimiento”.