Julio César Chávez da consejo de Año Nuevo a su hijo: ‘Deja de hablar’

El exboxeador mexicano Julio César Chávez publicó un video en sus redes sociales en el que deseó lo mejor en este 2024 a sus seguidores y no olvidó dedicarle unas palabras de Año Nuevo a su hijo Julio César Chávez Jr.

“Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga hijo y ojalá, Dios quiera, que te caiga un rayito de luz y deja de hablar”, expresó.

Hace unos meses, un medio estadounidense aseguró que el también pugilista fue ingresado a un hospital psiquiátrico en Estados Unidos por sus adicciones, aunque después pasó los días en su casa en Los Ángeles, California.

“Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro (….) De todas las cosas que ha dicho que sigue ofendiendo o lastimando a su esposa, a mí, de todas las pende... que dice”, añadió.

Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023

¿Qué ha dicho Julio César Chávez Jr. vs. su papá?

El 2023 fue un año muy polémico para Julio César Chávez Jr., pues en diversas ocasiones se refirió a la leyenda del boxeo mexicano y a su pareja Frida Muñoz.

Además de demeritar los récords de su padre al argumentar que varios de sus oponentes “a lo mejor fueron taxistas”, dijo en el canal de YouTube El Boxglero.

En mayo aseveró que su papá estaba siendo manipulado. “Le calientan la cabeza sobre mí”, por lo que acusó a sus allegados de buscar anexarlo para quedarse con su dinero y propiedades, de las que no lo dejaban disponer pese a tener millones.

Posteriormente, se disculpó, pues reveló al podcast Un Round Más que en rehabilitación tuvo pensamientos negativos. “Al principio decía: ‘Está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí’”.

Julio César Chávez ha sufrido por las adicciones de su hijo. (Mexsport)

Las palabras de Julio César Chávez Jr. vs. Frida Muñoz

En julio pasado denunció que la madre de sus hijos por supuestos episodios de maltrato y violencia que vivió al acusarla de alcohólica y de quitarle su teléfono.

Durante una transmisión en vivo contó que “me empujó, me quitó mis redes sociales”, además de que lo mandó corriendo “sin ropa” a casa de su hermano y hacerle bullying, algo que se le hacía injusto porque “no me lo merezco”.