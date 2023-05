JC Chávez Jr. se disculpa con su padre por sus comentarios; ‘Hay que cuidar lo que fumamos’

Julio César Chávez Jr. reapareció en redes sociales, pero esta vez no lo hizo para desatar una nueva polémica, sino para retractarse de sus comentarios recientes sobre su familia y disculparse con su padre por acusarlo de internarlo en una clínica.

El boxeador sinaloense pidió perdón al ‘Gran Campeón Mexicano’ por las acusaciones de que querían quedarse con su dinero y reconoció que su padre solamente buscaba lo mejor para él cuando lo internó durante varios meses en una clínica de rehabilitación contra sus adicciones.

“Me gustaría pedirle una disculpa a mi papá, porque creo que comenté algo de él que no debía”, comentó en un video en Instagram. “Sí nos debemos, siempre nos hemos debido porque lo mío es de él y lo de él es mío, pero yo me quiero disculpar con mi papá, aunque ha sido duro conmigo”.

El ‘Júnior’ admitió que no estaba en buenas condiciones cuando realizó sus comentarios sobre la madre de sus hijos y su padre, por lo que recomendó a otros jóvenes tener cuidado con lo que dicen o hacen cuando consumen bebidas o drogas.

“Estaba en condiciones que no me gustaría dar los detalles porque fueron cosas, algo que nunca había estado así, pero qué bueno que me pasó porque me di cuenta que hay que tener más cuidado con las cosas”, confesó el púgil de 37 años. “Espero a todos los jóvenes les sirva, hay que tener cuidado con lo que tomamos, con lo que fumamos, con lo que nosotros creemos que está bien”.

¿Qué dijo JC Chávez Jr. de su familia?

Unos días después de haber salido de la clínica de rehabilitación donde estaba internado, Julio César Chávez Carrasco se quejó de que su familia no le dejaba disponer de su propio dinero.

“Teniéndolo todo no lo tengo nada, ahorita no puedo ir a comprar unas papitas, tengo que ir a pedirle a mi mamá, teniendo yo millones”, comentó en sus stories de Instagram. “La mamá de mis hijos no sé dónde duerme o dónde va a dormir con mis hijos”.

Luego acusó a su familia de querer internarlo de nuevo en la clínica para quedarse con su dinero y con sus propiedades, entre esas un edificio que al parecer está por terminar su construcción o remodelación.

“Me encontré un papel que me quieren meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque simplemente les conviene”, recriminó Chávez Jr. “Pero a ellos no les importa mi carrera, como ya tengo millones, ellos se conforman con repartírselos”.

Julio César Chávez González aseguró al periodista David Faitelson que su hijo no había recaído en las drogas y que en realidad había hecho mal uso de ansiolíticos para la depresión; explicó que el Júnior tenía dos días sin dormir, se le inflamó el cerebro y empezó a delirar. Su hijo negó en otro video padecer depresión.