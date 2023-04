Julio César Chávez Jr. reveló que pensó en asesinar a su papá cuando saliera de rehabilitación

Julio César Chávez Jr. salió recientemente de un centro de rehabilitación, donde estuvo internado alrededor de un año para tratar sus adicciones al alcohol y las drogas.

Su estancia en este sitio no fue la mejor, de acuerdo con lo que él mismo narró, e incluso se sinceró sobre los pensamientos negativos que tuvo las primeras semanas de su encierro, los cuales involucran a su padre, el exboxeador Julio César Chávez.

Durante una plática que sostuvo con el expugilista Marco Antonio Barrera para su podcast Un Round Más, Chávez Jr. confesó que los primeros días en aquel lugar le provocaron rencor hacia su papá, quien años atrás estuvo en el mismo sitio.

Julio César Chávez también estuvo internado en un centro de rehabilitación. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

“Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado. Tuve un proceso, un tratamiento, y pues me cayó como balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así, pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno”, mencionó en primera instancia.

Sin embargo, reveló que llegó a tener pensamientos de venganza no solo hacia su famoso padre, sino contra todos los que estuvieron involucrados en su internamiento.

“Al principio decía: ‘Está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí'”.

Julio César Chávez Jr. compartió cómo fue su estancia en el centro de rehabilitación

A lo largo de su plática con Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez Jr. describió su estancia en el centro de rehabilitación como uno de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar en su vida.

Julio César Chávez Jr. cargando uno de sus cinturones en 2012. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

Según Chávez Jr., hubo momentos en los que sentía que no distinguía entre la vida y la muerte; estaba muy mal.

“Lo más difícil es también estar encerrado. Pensaba ‘A lo mejor ya estoy muerto y no me he dado cuenta’. Te juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio; no manches, es algo increíble, no te puedes imaginar. Llega un momento en que te cuestionas si mereces esto, pero no, aquí sigo todavía”, explicó el también boxeador.

Julio César Chávez Jr. concluyó su rehabilitación; está listo para entrenar

A pesar de que las primeras semanas no le fue tan bien, al final concluyó su rehabilitación y dijo sentirse motivado para continuar con su carrera, que se ha visto marcada por diversas polémicas que tienen que ver con el consumo de sustancias.

“Tomé las cosas para bien, salí motivado a entrenar para continuar con mi carrera, porque esa fue la motivación”. Y agregó que en realidad, lo internaron ya que estaba tomando pastillas para bajar de peso, que a la larga se convirtieron en un problema.

“Yo no tomaba ni me drogaba, usaba muchas pastillas para bajar de peso y se me convirtió en un problema, quería tomar más y más y me estaban haciendo daño”, aseguró.

Julio César Chávez Jr. vs Anderson Silva en lo que fue una de sus últimas peleas. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

Por último, compartió que una de las cosas que le ayudó fue cambiar la perspectiva con la que veía las cosas, lo que a su vez le dio motivación.

“Siempre he creído que hay que ver las cosas por su bien. Motívate, ve las cosas malas que hacías allá afuera; tu familia, carrera, dinero, todo lo que quería lo tenía y estaba batallando por nada, haciéndola de a pedo por cosas que no debía y exponiéndome ante la gente”, manifestó.