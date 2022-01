Julio César Chávez Jr. fue detenido por presunta posesión de armas

La controversia no se detiene para el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quien fue detenido la mañana de este viernes por autoridades de la Policía Ministerial de Culiacán, Sinaloa mientras viajaba en su vehículo por presuntamente portar armas.

Esto se dio a conocer gracias a un video en vivo que grabó Chávez Jr. en el que mostraba cómo los agentes policiales lo habían detenido arbitrariamente y lo acusaban de llevar ilegalmente en su vehículo un arma, cosa que, según él, no era cierta.

En este clip se puede escuchar que los oficiales le piden que baje del vehículo porque ‘querían hablar con él’, y aseguraban tener una orden de llevarlo a la base, ya que habían recibido un aviso de que el deportista de 35 años llevaba armas.

“¿Por qué me detiene? ¿Por qué a mí? Ni que fuera un delincuente”, comenzó a cuestionar el boxeador a los policías.

“Bájate tantito, wey; bájate, te tenemos que llevar a la base, para empezar vienes armado… sólo bájate, queremos platicar”, se escucha decir a los policías en la transmisión, mientras el hijo de Julio César Chávez responde que él no ha hecho nada.

“Vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa… no señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada”, contesta Chávez Jr.

Que siempre no

Al final de la transmisión no se supo si el pugilista había sido llevado a la base de la que hablaron los policías, pero horas después se supo que no porque subió un par de historias a su cuenta de Instagram cuestionando la actitud de los agentes que lo detuvieron con la intención de llevárselo.

Después de eso siguió subiendo contenido de su día a día, e incluso se habló de que haría una transmisión en vivo a las 20:00 horas con Poncho de Nigris.

Hace algunas horas se difundió en Twitter una grabación del video en vivo que realizó el hijo de Chávez, donde más de mil personas lo estaban viendo en vivo.