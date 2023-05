Julio César Chávez Jr. asegura que lo quieren ‘anexar’ para repartirse su dinero

Durante unas transmisiones en las redes sociales, Julio César Chávez Jr. argumentó su molestia en que se metan en su vida y aseguró que buscan volverlo a ‘anexar’ luego de que saliera hace 2 semanas de rehabilitación después de tratar sus adicciones.

El boxeador dijo que su padre, Julio César Chávez, está siendo manipulado. “Ya no quiere que boxee. Eso es egoísmo porque siempre lo he apoyado, me gustaría que siguiera boxeando, pero algo cambió en él, cambió su comportamiento, no sé si algo está tomando o le están dando algo”.

Expresó también que no ha recaído en el alcoholismo y ha batallado mucho con la situación en la que se encuentra. “Le calientan la cabeza sobre mí. Yo le comenté: ‘yo soy una persona humilde, que me porto bien, pero no entiendo por qué te echan tanta tierra sobre mí’”.

Julio César Chávez Jr. afirma que se quieren quedar con su dinero

Según su versión, unos licenciados le expresaron las intenciones de sus allegados. “Me quieren encerrar para sacarme el dinero (…) Ya me empezaron a presionar, a decir cosas, porque saben que bajo esa presión empiezo a cag…”.

El pugilista habría encontrado un papel “donde me quieren volver a meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones ellos con eso están conformes de repartírselo”, añadió.

Sin embargo, indicó que sería negligencia y un secuestro ya que ellos “pueden cambiar las verdades”. Chávez Jr. precisó que tiene una cuenta en el banco con un fondo de 10 millones de pesos, pero no puede disponer de su dinero. “El dinero es de quien lo trabaja, me corresponde, entonces es una desgracia que exista gente de esta manera”.