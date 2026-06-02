CNTE ‘boicotea’ Fan Fest de CDMX: FIFA cancela capacitación de voluntarios por seguridad

El Fan Fest del Zócalo es el más importante que la FIFA instalará en México. (Foto: Cuartoscuro)

A menos de diez días del arranque del Mundial de Futbol en México, el comité organizador de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decidió cancelar la capacitación de los voluntarios en el Zócalo de la Ciudad de México por razones de seguridad.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso El Financiero, la FIFA realizaría una capacitación in situ de sus voluntarios en el principal Fan Fest de la Ciudad de México, la cual se llevaría a cabo este jueves y viernes, con el objetivo de apuntalar los detalles de cara a la inauguración del 11 de junio.

Sin embargo, dados los acontecimientos de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la FIFA decidió cancelar la capacitación en el Zócalo y llevarla a cabo de manera virtual.

“Por motivos de seguridad y para no poner a nadie en riesgo, hemos decidido realizar estas sesiones de forma virtual”, comunicó la FIFA a los voluntarios durante la tarde de este martes.

¿Qué es el Fan Fest del Zócalo?

El Fan Fest del Zócalo es el más importante que la FIFA instalará en México y es anunciado como un festival en donde habrá música en vivo, gastronomía local y experiencias únicas.

Según información oficial, el Fan Fest del Zócalo podría recibir hasta 60 mil aficionados durante los días de partido, además de que su acceso es gratuito y funcionará durante todos los días de la justa deportiva.

Protestas de la CNTE en CDMX

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvieron a bloquear este martes la avenida Reforma, una de las principales vías urbanas de Ciudad de México, y derribaron algunas estatuas de futbolistas colocadas por el Mundial de futbol de 2026.

Algunas de ellas, instaladas por el Gobierno de la Ciudad de México para ambientar el Mundial, fueron marcadas con mensajes como “Si no hay solución, no rodará el balón”.

Previamente, los maestros cortaron también el paso a los vehículos en Circuito Interior, una de las vialidades más importantes y extensas de la Ciudad de México, escalando así sus protestas con una medida de presión a la que ya habían recurrido la semana pasada y que generó embotellamientos en el tráfico urbano.

Los maestros ya habían anunciado su intención de escalar las protestas pese al diálogo en curso con el Gobierno federal ante la “inacción” de las autoridades, y amenazan con boicotear la celebración del Mundial de Futbol 2026 en México si no se atienden sus demandas de mejoras salariales.

Desde el Ejecutivo mexicano, el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció el inicio de la mesa de trabajo con representantes de la CNTE junto a la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez.

“Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio”, subrayó Delgado en sus redes sociales.

Con información de EFE