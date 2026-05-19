Precios de FIFA Fan Festival Monterrey: ¿Cuánto cuesta asegurar tu lugar para Chayanne, Imagine Dragons y más?

El FIFA Fan Festival en Monterrey, que se llevará a cabo durante el Mundial 2026 en Parque Fundidora, dio a conocer los precios y fecha en que inicia la venta para los cuatro conciertos masivos que se llevarán a cabo como parte del evento.
Aunque el evento es gratuito, puesto que se podrá ingresar a los conciertos sin boleto ni registro previo, el cupo general será limitado. Si quieres asegurar tu lugar, podrás comprar entrada para dos de las tres zonas.
¿Cuánto cuesta asegurar tu lugar en los conciertos del FIFA Fan Festival Monterrey?
Según dio a conocer este martes la organización del Mundial 2026 en Monterrey, además del acceso gratuito, habrá una ‘experiencia diferenciada’ para quienes paguen un boleto ‘General+’ o ‘VIP’.
Estos son los precios base que habrá en caso de que adquieras un boleto para las presentaciones, ya que se trata de la fase 1 de venta y podría subir posteriormente:
Chayanne - 13 de junio
- VIP: $2,450 MXN
- General+: $850 MXN
Imagine Dragons - 21 de junio
- VIP: $2,950 MXN
- General+: $850 MXN
Grupo Firme - 24 de junio
- VIP: $2,450 MXN
- General+: $850 MXN
Enrique Iglesias - 28 de junio
- VIP: $2,450 MXN
- General+: $850 MXN
Las entradas se podrán adquirir a partir del 21 de mayo a las 11:00 am mediante el sistema de Ticketmaster.
¿Qué beneficios tiene cada zona en el FIFA Fan Festival de Monterrey?
Comprar tu entrada garantizará tu acceso al concierto y que no dependas del cupo limitado por orden de llegada; sin embargo, hay otras distinciones entre zonas:
Zona General (gratis)
- Vista al Escenario Estadio
- Baños generales
- Zona de alimentos y bebidas
- Actividades
- Acceso gratuito con cupo limitado
Zona General+
- Vista al Escenario Estadio
- Acceso garantizado al evento
- Baños privados con aire acondicionado
- Carril exclusivo de entrada al evento
Zona VIP
- Acceso garantizado al evento
- Ingreso al área VIP
- Pit lateral en el escenario
- Baños privados con aire acondicionado
- Selección gastronómica adicional
- Barras de bebidas exclusivas
- Áreas de descanso con mobiliario
- Carril exclusivo de entrada al evento
- Boletos a la venta en Ticketmaster.
Habrá más conciertos en el FIFA Fan Festival de Monterrey
Además de los 4 conciertos masivos, este FIFA Fan Festival ofrecerá 16 conciertos en el llamado ‘Escenario Live’:
- La Leyenda — Jueves 11 de junio
- De Parranda — Viernes 12 de junio
- Caballo Dorado — Domingo 14 de junio
- Genitallica — Jueves 18 de junio
- Costumbre — Viernes 19 de junio
- El Gran Silencio — Sábado 20 de junio
- Toy Selectah — Martes 23 de junio
- Los KDT’s de Linares de Homero Guerrero Jr. — Sábado 27 de junio
- The Clssx — Lunes 29 de junio
- 3BallMTY — Martes 30 de junio
- Jumbo — Viernes 3 de julio
- El Malilla — Sábado 4 de julio
- Los Payasonicos — Domingo 5 de julio
- MC Davo — Viernes 10 de julio
- La Sonora Dinamita — Sábado 11 de julio
- Kevis & Maykyy — Sábado 18 de julio
Al igual que el Escenario Estadio, este también contará con zona general sujeta a la limitación de aforo; pero también se podrá apartar el lugar aunque únicamente con con un nivel de boleto llamado ‘Preferente’.
Zona General (gratis):
- Vista al Escenario Live
- Baños generales
- Zona de alimentos y bebidas
- Actividades
- Acceso gratuito con cupo limitado
Zona Preferente:
- Acceso garantizado al evento
- Ingreso al área preferente
- Baños privados con aire acondicionado
- Área de descanso con mesas comunes
- Barras de bebidas exclusivas
- Carril exclusivo de entrada al evento
- Beneficios no aplican para Escenario Estadio
- Boletos a la venta en Ticketmaster
En este caso, los boletos también saldrán a la venta el 21 de mayo a las 11:00 am en Ticketmaster pero no se han dado a conocer los precios de la Zona Preferente para los conciertos de este escenario.