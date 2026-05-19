Precios de FIFA Fan Festival Monterrey: ¿Cuánto cuesta asegurar tu lugar para Chayanne, Imagine Dragons y más?

El FIFA Fan Festival en Monterrey, que se llevará a cabo durante el Mundial 2026 en Parque Fundidora, dio a conocer los precios y fecha en que inicia la venta para los cuatro conciertos masivos que se llevarán a cabo como parte del evento.

Aunque el evento es gratuito, puesto que se podrá ingresar a los conciertos sin boleto ni registro previo, el cupo general será limitado. Si quieres asegurar tu lugar, podrás comprar entrada para dos de las tres zonas.

¿Cuánto cuesta asegurar tu lugar en los conciertos del FIFA Fan Festival Monterrey?

Según dio a conocer este martes la organización del Mundial 2026 en Monterrey, además del acceso gratuito, habrá una ‘experiencia diferenciada’ para quienes paguen un boleto ‘General+’ o ‘VIP’.

Estos son los precios base que habrá en caso de que adquieras un boleto para las presentaciones, ya que se trata de la fase 1 de venta y podría subir posteriormente:

Chayanne - 13 de junio

VIP: $2,450 MXN

General+: $850 MXN

Imagine Dragons - 21 de junio

VIP: $2,950 MXN

General+: $850 MXN

Grupo Firme - 24 de junio

VIP: $2,450 MXN

General+: $850 MXN

Enrique Iglesias - 28 de junio

VIP: $2,450 MXN

General+: $850 MXN

Las entradas se podrán adquirir a partir del 21 de mayo a las 11:00 am mediante el sistema de Ticketmaster.

¿Qué beneficios tiene cada zona en el FIFA Fan Festival de Monterrey?

Comprar tu entrada garantizará tu acceso al concierto y que no dependas del cupo limitado por orden de llegada; sin embargo, hay otras distinciones entre zonas:

Zona General (gratis)

Vista al Escenario Estadio

Baños generales

Zona de alimentos y bebidas

Actividades

Acceso gratuito con cupo limitado

Zona General+

Vista al Escenario Estadio

Acceso garantizado al evento

Baños privados con aire acondicionado

Carril exclusivo de entrada al evento

Zona VIP

Acceso garantizado al evento

Ingreso al área VIP

Pit lateral en el escenario

Baños privados con aire acondicionado

Selección gastronómica adicional

Barras de bebidas exclusivas

Áreas de descanso con mobiliario

Carril exclusivo de entrada al evento

Boletos a la venta en Ticketmaster.

Habrá más conciertos en el FIFA Fan Festival de Monterrey

Además de los 4 conciertos masivos, este FIFA Fan Festival ofrecerá 16 conciertos en el llamado ‘Escenario Live’:

La Leyenda — Jueves 11 de junio

De Parranda — Viernes 12 de junio

Caballo Dorado — Domingo 14 de junio

Genitallica — Jueves 18 de junio

Costumbre — Viernes 19 de junio

El Gran Silencio — Sábado 20 de junio

Toy Selectah — Martes 23 de junio

Los KDT’s de Linares de Homero Guerrero Jr. — Sábado 27 de junio

The Clssx — Lunes 29 de junio

3BallMTY — Martes 30 de junio

Jumbo — Viernes 3 de julio

El Malilla — Sábado 4 de julio

Los Payasonicos — Domingo 5 de julio

MC Davo — Viernes 10 de julio

La Sonora Dinamita — Sábado 11 de julio

Kevis & Maykyy — Sábado 18 de julio

Al igual que el Escenario Estadio, este también contará con zona general sujeta a la limitación de aforo; pero también se podrá apartar el lugar aunque únicamente con con un nivel de boleto llamado ‘Preferente’.

Zona General (gratis):

Vista al Escenario Live

Baños generales

Zona de alimentos y bebidas

Actividades

Acceso gratuito con cupo limitado

Zona Preferente:

Acceso garantizado al evento

Ingreso al área preferente

Baños privados con aire acondicionado

Área de descanso con mesas comunes

Barras de bebidas exclusivas

Carril exclusivo de entrada al evento

Beneficios no aplican para Escenario Estadio

Boletos a la venta en Ticketmaster

En este caso, los boletos también saldrán a la venta el 21 de mayo a las 11:00 am en Ticketmaster pero no se han dado a conocer los precios de la Zona Preferente para los conciertos de este escenario.