Senado podría ponerle un alto a Trump con proyecto para limitar poderes de guerra del presidente

El proyecto permitirá que, en las siguientes semanas, se discuta si Trump debe dar fin a su campaña militar en Irán.

Los demócratas del senado de Estados Unidos lograron este martes por primera vez avanzar un proyecto que les permita debatir una medida que obligue al presidente Donald Trump poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla, después de que un grupo de republicanos se unieran para impulsar una resolución que había sido bloqueada por meses.

La votación fue de 50 a 47 a favor de la resolución adelantada por los lideres demócratas y permitirá que, en las siguientes semanas, se discuta si Trump debe dar fin a su campaña militar y ser limitado en sus poderes bélicos sobre Irán.

La aprobación ocurre el mismo día en el que Trump amenazó con reanudar ataques contra Irán en los próximos días como parte de la presión para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y luego de asegurar que acababa de cancelar un ataque estadounidense.

“Espero que no tengamos que ir a la guerra, pero quizá tengamos que darles otro gran golpe”, dijo a periodistas. Cuestionado sobre cuánto tiempo esperaría, respondió: “Bueno, estoy hablando de dos o tres días, quizá viernes, sábado, domingo. Tal vez algo a inicios de la próxima semana, por un periodo limitado”.

Barcos cerca del estrecho de Ormuz, la vía marítima que ha cerrado Irán desde el inicio de la guerra. (EFE)

Trump se había librado de pedir autorización del Congreso para seguir con guerra en Irán

Cabe recordar que Trump envió el viernes 1 de mayo una carta al Congreso para declarar que la guerra con Irán “concluyó”, justo el día en que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener tropas desplegadas en Medio Oriente.

“No ha habido intercambio de fuego entre EU e Irán desde el 7 de abril de 2026”, explicó entonces Trump.

El republicano hacía referencia a la tregua que ambas partes declararon en esa fecha y que el republicano extendió de forma unilateral e indefinida.

A pesar de su anuncio, el magnate había ordenado que la presencia estadounidense en Medio Oriente permaneciera en las inmediaciones.

Trump ha culpado a Irán del estancamiento de las negociaciones. “Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, dijo Trump a Fox News el 17 de mayo.

-Con información de EFE.