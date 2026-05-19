‘Soy un mexicano inocente’: ‘Chapo’ Guzmán manda nuevas cartas y pide extradición de México

Cuatro nuevas cartas de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fueron difundidas públicamente. En ellas, asegura ser inocente, y exige que se le aplique la Ley First Step de Estados Unidos, a fin de ser liberado.

Keegan Hamilton, periodista especializado en crimen organizado, difundió los documentos en sus redes sociales, mismos que presuntamente fueron escritos a su nombre por alguien más y presentados en su expediente judicial federal en Brooklyn, Nueva York.

La principal exigencia del ‘Chapo’ Guzmán, legendario líder del Cártel de Sinaloa, es ser enviado de regreso a México, ya que sostiene que es un mexicano inocente, y que incluso el jurado durante su juicio en 2019 fue “intimidado”.

Dicha intimidación, de acuerdo con el capo, fue presuntamente a manos del Poder Judicial de Estados Unidos, ya que según él, no habían pruebas suficientes, lo que abría la posibilidad a que desestimaran su caso.

Además, argumentó que la Justicia lo está intentando “procesar por hechos” tanto en México como en Estados Unidos, “lo cual no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales”.

Ley First Step: ¿Qué es y por qué la pide ‘El Chapo’ Guzmán?

‘El Chapo’ Guzmán busca beneficiarse de la Ley First Step, firmada en Estados Unidos en 2018 y con la que se realizan modificaciones relacionadas con las solicitudes de los reos, a fin de obtener una reducción de la sentencia y hasta una excarcelación compasiva.

El Buró Federal de Prisiones indica en un documento que los reos que creen que son elegibles para obtener una reducción de su sentencia pueden solicitar dicha ley, a través de un escrito, para comenzar el proceso de revisión de la agencia correspondiente.

El personal encargado procesará cada solicitud para la reducción de sentencias, por lo que recomienda a los reos que trabajen con el personal de la institución responsable de la custodia del ‘Chapo’ Guzmán en EU.

Chapo ‘Guzmán’ argumenta que nunca se ha fugado... en EU

Entre los argumentos del ‘Chapo’ Guzmán al juez Brian Cogan, también a cargo del caso de su ‘compadre’, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se encuentran que nunca se ha “fugado” de una prisión estadounidense, por lo que “no existe un riesgo que justifique negar mi solicitud a la luz de las leyes extranjeras y de la política jurídica” del país.

Reiteró que la Justicia lo ha responsabilizado de “actos de violencia que, en realidad, fueron cometidos por el Gobierno mexicano”, e insistió que los tribunales federales deben corregir su veredicto.

Finalmente, ‘El Chapo’ pidió mejores condiciones en las visitas de sus hijas y su esposa, Emma Coronel.

Con información de EFE.