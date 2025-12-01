‘Nunca fue a mi casa, lo vi en la sierra’: Emma Coronel detalla su relación con ‘El Chapo’ en nuevo documental

Casada con El Chapo: Emma Coronel habla es el nuevo documental donde la exesposa de Joaquín Guzmán Loera revela algunos detalles de su relación con el narcotraficante mexicano y las consecuencias que hubo.

La modelo contrajo matrimonio con el exlíder del crimen organizado cuando ella tenía tan solo 19 años, y así comenzó su vida ligada al narco, que la llevó a estar en prisión en Estados Unidos por distintos delitos, entre ellos lavado de dinero.

Respecto a su paso en la cárcel, Emma Coronel aseguró que “cometió errores, no fui perfecta, pero ya pagué por ellos y de los que soy responsable”.

¿Cómo era la relación de Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán?

Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera se casaron en 2007, luego de que coincidieron en una fiesta.

La exreina de belleza reveló la travesía que era para ella ir al encuentro con el narcotraficante mexicano, quien nunca la visitó en su residencia.

“Joaquín nunca fue a mi casa, los fines de semana me iba a la sierra con él, sabía que yo era un blanco de seguimiento para encontrarlo a él o un poco de información, dejaba mis teléfonos en casa, pero escondidos por si me los checaban o por si un día entraban”, declaró en el nuevo documental.

Emma Coronel detalló que iba a bordo de vehículos con choferes “expertos” en perderse entre las calles para evitar el seguimiento, además hacía escalas en tiendas de abarrotes para salir por la puerta de atrás y cambiar de coche.

“Luego volábamos en avionetas, él tenía muchos amigos en ranchos, donde encuentras pistas clandestinas y pequeñas para aterrizar en el monte”.

Una vez que se encontraba con el exlíder del Cártel de Sinaloa, ella tenía prohibido llamarlo por su nombre o su apodo, siempre se refería a él como “mi amor”.

Finalmente, ‘El Chapo’ Guzmán fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable por diferentes delitos relacionados con el tráfico y el crimen organizado.

En las audiencias previas a su sentencia, estuvo presente su esposa Emma Coronel, así como las dos hijas que tiene en común con el narcotraficante mexicano.

“Me han dicho que para ese tiempo no tuviera sentimientos, parece como si no sufriera o no tuviera sangre en las venas, pero lo hice porque yo sentí que era lo adecuado, usar una especie de máscara invisible, por privacidad y seguridad”.

¿Por qué Emma Coronel estuvo en prisión?

En junio de 2021, Emma Coronel se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Fue condenada a 3 años en prisión, pero su sentencia fue reducida y solo cumplió con 18 meses en la cárcel.

¿Dónde ver el documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla‘?

El nuevo documental relacionado con la historia de Emma Coronel y su relación con ‘El Chapo’ es un proyecto de Oxygen, especializado en producciones estilo true crime.

El documental se estrenó el pasado viernes 28 de noviembre a través del canal de TV estadounidense, pero de momento no se confirmó su llegada a México.

Sin embargo, es posible ver fragmentos del documental en publicaciones en las redes sociales oficiales de Oxygen.