¿Cuál es y cuánto cuesta el perfume favorito de Emma Coronel?

Si de ‘fashionistas’ hablamos, la modelo Emma Coronel, con una cosmetiquera Hermés de 30 mil pesos, es un buen ejemplo. Y recientemente, compartió cuál es su perfume favorito.

En una dinámica con sus seguidores en Instagram, Emma Coronel respondió a algunas preguntas y comentarios que le hacían. Y entre ellas está el dato de su perfume predilecto.

Se trata de una marca que compró Estée Lauder y que entra en la categoría de lujo y exclusividad, pues sobrepasa varios miles de pesos una botella pequeña, como la que tiene Coronel (30ml).

¿Cuál es el perfume favorito de Emma Coronel?

La esposa del ‘Chapo’ Guzmán compartió vía historias de Instagram que su perfume favorito es de la marca de lujo Tom Ford, diseñador estadounidense que además es director de cine, con películas como Animales Nocturnos.

Sin decir mucho, Emma Coronel, que salió de prisión en 2023, solo compartió la foto de su perfume. Se trata del Soleil Neige de Tom Ford, en una botella blanca con detalles en plateado.

Soleil Neige de Tom Ford: ¿Cómo es y a qué huele?

Visualmente, el frasco refleja el lujo típico de Tom Ford. Su diseño blanco perlado con detalles plateados evoca, en primera instancia, la nieve y la luz que la baña. Además, la botella tiene detalles muy geométricos que nos llevan a pensar en sitios donde la nieve es protagonista.

Soleil Neige no es un perfume pesado ni invasivo, sino un aroma versátil y elegante que puede usarse durante todo el año, pese a que su empaque nos remonta a las mañanas y tardes invernales.

Este perfume pertenece a la colección Private Blend del diseñador de lujo, se lanzó en 2019 y está pensado para quienes buscan un aroma fresco y envolvente.

Abre con una mezcla floral dominada por el jazmín, la flor de azahar y la rosa turca. Tiene una base suave, cremosa y cálida, gracias al almizcle, lo que le da profundidad sin perder frescura. De fondo, tenemos un aroma cálido especiado y dulce de benjuí, vainilla y ládano, explica el sitio especializado Fragántica.

El resultado es un perfume equilibrado, limpio, brillante y que recuerda el aire puro y helado de la montaña bajo el sol, intención que Tom Ford quiere reflejar y lo logra.

El perfume favorito de Emma Coronel tiene una fragancia suave y delicada, pero fresca. (Foto: tomfordbeauty.com)

¿Cuál es el precio del perfume favorito de Emma Coronel?

El precio va a depender de la versión que compres: Eau de Parfum o Parfum. ¿Pero cuál es la diferencia? Esta radica básicamente en la duración del aroma, pues la concentración de los aceites aromáticos es menor en el Eau de Parfum.

Sin embargo, la diferencia en costo es considerablemente mayor. La influencer Emma Coronel mostró que el suyo es Eau de Parfum, mismo que en tiendas como Palacio de Hierro cuesta 6 mil 300 pesos por una botella de 50 mililitros.

En la misma tienda está la versión Parfum, con un costo de 9 mil 450 pesos en el envase de 50 mililitros, y existe la opción de compra en línea o en cualquier Palacio de Hierro, sujeto a disponibilidad.

Desde su lanzamiento, se convirtió en una opción popular entre quienes desean una esencia refinada pero con un aire moderno. Además, se le considera un aroma unisex, por lo que pueden usarlo tanto hombres como mujeres.