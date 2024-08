Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’, revela su vida íntima y su primer trabajo tras salir de prisión

La mujer que un día logró sensibilizar al narco más sanguinario de la década de los 90 ha resucitado. Tras pasar dos años y medio en prisión, la belleza de Emma Coronel, de 35 años, no la ha abandonado. Las últimas palabras que pronunció durante una entrevista en el programa Despierta América han provocado inquietud.

La ex reina de belleza rompió el silencio tras casi un año en libertad condicional. En la conversación con María Antonieta Collins, Coronel habló sobre su primer trabajo luego de dejar la cárcel en septiembre de 2023. ‘Me contrataron para trabajar como modelo en un proyecto musical para mi amiga (Mariel Colon)’.

La canción La Señora retrata la vida de Emma Coronel, quien en 2021 fue sentenciada a 36 meses de prisión por actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa, organización que fundó su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán. ‘Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, por eso cuando me invitaron me encantó la idea’, expresó.

La esposa del Chapo adelantó que lanzará nuevos negocios. ‘Estoy preparando cosas, pero todavía no puedo contar el proceso’.

Emma Coronel sin El Chapo

Emma Coronel en su cumpleaños 35 en Puerto Rico (Foto: Instagram @mariellaabogada).

En 2019, durante el juicio contra Guzmán Loera, la ex reina de belleza, Emma Coronel, se convirtió en protagonista del proceso.

La Fiscalía presentó una serie de mensajes interceptados por el FBI que abrieron la puerta a la vida intima de Coronel con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

En ellos se detallaba que Coronel colaboró para que el Chapo se fugara del penal del Altiplano en 2015. También se expuso sobre la relación del capo con la exdiputada, Lucero Sánchez.

La última vez que la ex reina de belleza vio a su esposo fue al final del juicio, cuando Guzmán fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. El Chapo se tocó el corazón y le envió un beso a Coronel seguido de un ‘te amo’.

‘¿El amor sigue?’, cuestiona María Antonieta Collins —El amor siempre va a seguir, por su puesto.